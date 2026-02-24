Curso lectivo 2026 arranca con escuelas y colegios con cierres totales o parciales por órdenes sanitarias: ¿qué pasará con estos centros?

Este lunes 23 de febrero inició el curso lectivo 2026 en Costa Rica; sin embargo, cientos de centros educativos operan con órdenes sanitarias vigentes.

El ciclo lectivo 2026 arrancó este lunes 23 de febrero con un desafío persistente en infraestructura: el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó que el curso 2025 cerró con 872 órdenes sanitarias en escuelas y colegios de todo el país.

De esas advertencias, 101 fueron catalogadas como rojas, lo que significa que esos centros educativos tienen la medida del cierre parcial o total del inmueble debido a un severo deterioro en sus instalaciones.

Asimismo, 622 se clasificaron en condición amarilla, casos que incluyen desde la necesidad de arreglos en baterías sanitarias hasta cambios en cielorrasos o mantenimientos mayores. Y 149 verdes o prioridad 3, asociadas a mantenimiento menor o acción administrativa.

En ese contexto, este lunes, durante el acto de inauguración del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Metálica, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, detalló que, en el caso de las advertencias “rojas”, el MEP ha recurrido al alquiler de locales o espacios habilitados para garantizar la continuidad del servicio educativo.

“El hecho de que haya una orden sanitaria no significa necesariamente que las lecciones deban suspenderse. El 90% de las órdenes no corresponden a daños estructurales graves que impidan el acceso", explicó Sánchez.

Según el ministro, la totalidad de estos casos ya cuenta con un proyecto asociado, ya sea en etapa de diseño, adquisición de terreno o ejecución de obra. No obstante, no indicó cuántos locales fueron alquilados, ni si la medida cubre a todos los centros educativos con cierres parciales o completos.

“Este año empezamos con el tema de la inversión en mantenimiento para evitar que se den nuevas órdenes sanitarias”, concluyó el jerarca, quien anteriormente confirmó que para el 2026 el presupuesto de Educación destinado a infraestructura educativa será de ₡35.550 millones, monto que se espera invertir en construcción, mantenimiento, compra de terrenos y mobiliario.

Además de la infraestructura, el jerarca señaló que la agenda institucional para este año priorizará el combate al ciberbullying y la expansión de la educación técnica y científica, con el objetivo de alinear el sistema a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Educación Especial

Respecto al servicio de Educación Especial, Sánchez explicó que desde hace varios años, y en el marco de la normativa vigente, los centros educativos deben ser inclusivos; es decir, que los estudiantes con alguna discapacidad o condición especial asistan a escuelas y colegios de su propia comunidad, en un entorno menos restrictivo que el de los Centros de Educación Especial.

Indicó que la estrategia implementada ha sido la contratación de docentes especializados, dentro de las posibilidades presupuestarias del Ministerio. Según detalló, este año se han incorporado al menos 400 profesionales. A esto se suma, de acuerdo con el jerarca, la disminución en la cantidad de estudiantes por grupo, lo que permitirá a los docentes brindar una atención más individualizada y focalizada.

Leonardo Sánchez inauguró este lunes 23 de febrero el ciclo electivo 2026 en la Escuela Metálica. Allí el jerarca se refirió a los cambios en el modelo de educación especial que implementará el MEP. (Rafael Pacheco Granados)

“Por ejemplo, tenemos dos docentes y 15 estudiantes. La idea es conformar un grupo de diez y otro de cinco, de modo que este último, al ser más reducido, pueda atender a estudiantes con discapacidad o que requieran apoyos específicos”, explicó el ministro.

En ese contexto, señaló que, en algún momento, las Aulas Integradas desaparecerán progresivamente, para que los estudiantes con alguna discapacidad o condición especial compartan con su pares en las secciones regulares.

“La intención es que la reducción de los grupos facilite una atención más personalizada, porque sabemos que esto implica un esfuerzo considerable para el docente”, concluyó.

Reducción de los grupos

Para este incio de curso electivo, 2026 Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó los rangos de matrícula para la conformación de grupos en escuelas y colegios públicos, con el objetivo de reducir la cantidad de estudiantes por aula.

Según la Resolución MEP-0248-2026, la aplicación de la medida será progresiva y dependerá de condiciones como la matrícula, la infraestructura y la disponibilidad de personal docente.

El ministro Leonardo Sánchez justificó la decisión en que los rangos de matrícula llevan nueve años con la misma cantidad de alumnos por sección, por lo que la nueva actualización tiene el propósito de “apoyar al docente y a mejorar la educación”.

Según Sánchez, basado en la evidencia pedagógica, el aprendizaje mejora cuando el docente conoce mejor a cada uno de sus estudiantes.