Curso lectivo 2026 arranca con escuelas y colegios con cierres totales o parciales por órdenes sanitarias: ¿qué pasará con estos centros?

Leonardo Sánchez, jerarca del MEP, detalló la medida que aplica el Ministerio para enfrentar el problema; además, adelantó cambios en el modelo de educación especial

Por Cristian Mora y Yucsiany Salazar
Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026
Este lunes 23 de febrero inició el curso lectivo 2026 en Costa Rica; sin embargo, cientos de centros educativos operan con órdenes sanitarias vigentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







