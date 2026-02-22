El País

¿Serán más pequeños los grupos en 2026? Esto sabemos de las nuevas normas del MEP

Aplicación de la normativa dependerá de condiciones como matrícula, infraestructura y excepciones específicas de cada centro educativo

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
La primera prueba comprensiva de los estudiantes de primaria fue Matemáticas, seguida de Español. Fotografía: MEP
Estudiantes en un centro educativo público. El MEP estableció nuevos rangos de matrícula para organizar los grupos en escuelas y colegios del país.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPcurso electivo 2026Cantidad de alumnos por grupoResolución MEP-0248-2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.