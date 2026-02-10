El País

MEP anuncia cambios en tamaño de los grupos de preescolar, escuela y colegio: ministro promete que no se despedirán docentes

A partir de este 2026

Por Fernanda Matarrita Chaves
11-junio-2025 Torre Mercedes, Paseo Colon Retratos al Ministro Leonardo Sánchez Hernández del Ministerio de Educación Pública (MEP) Foto: Jonathan Jiménez Flores
Leonardo Sánchez Hernández aseguró que con los cambios de matrícula en el MEP no habrá despido de docentes. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

