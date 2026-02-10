MEP anuncia cambios en tamaño de los grupos de preescolar, escuela y colegio: ministro promete que no se despedirán docentes

Leonardo Sánchez Hernández aseguró que con los cambios de matrícula en el MEP no habrá despido de docentes.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció cambios en los rangos de matrícula, que, promete, beneficiaría a los docentes. El jerarca Leonardo Sánchez Hernández informó que decidió modificarlos para este 2026.

Según el ministro de educación, los rangos de matrícula son los mismos desde hace nueve años y que por ello el cambio obedece a “apoyar al docente y a mejorar la educación”.

A partir de este año, los grupos serán más pequeños: los de preescolar pasarán de 25 alumnos a 18.

En primaria, de 35 estudiantes, a máximo 25.

En el caso de secundaria el cambio anunciado promete que en los salones de clases habrá 25 alumnos y no hasta 40, como ha ocurrido.

El cambio quedaría en firme esta semana con la firma de la resolución de las variaciones en los rangos de matrícula.

Según Sánchez, basado en la evidencia pedagógica, el aprendizaje mejora cuando el docente conoce mejor a cada uno de sus estudiantes.

“Con grupos más pequeños el cerebro aprende mejor, hay menos sobrecarga, más atención, mejor motivación y mejores aprendizajes”, comentó y señaló que los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen aulas con menos estudiantes desde hace varios años.

Ministro garantiza que docentes no serán despedidos

Según el jerarca, la disminución en la matrícula en centros educativos permitirá el cambio, no obstante, se comprometió a que no habrá despidos de docentes.

“Cuando hay menos estudiantes hacemos grupos más pequeños”, afirmó. En el caso de centros educativos que no cuenten con toda su matrícula, los educadores serían reubicados.