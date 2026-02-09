¿Los niños que reciban educación preescolar desde los tres años entrarán antes a la escuela? Esto explica el ministro del MEP

Desde este 2026, el MEP impartirá educación preescolar a niños y niñas de tres años. El plan es paulatino y por ahora la asistencia de todos los infantes de esta edad no es obligatoria.

Desde este 2026, algunos niños y niñas de tres años empezarán a recibir educación preescolar mientras permanecen en el Cen-Cinai y en centros de cuido públicos y privados. Así lo dio a conocer recientemente el Ministerio de Educación Pública (MEP). Ante la novedad, se consultó qué pasará con esta población y si su ingreso a la escuela se adelantaría.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, explicó a La Nación qué ocurrirá en estos casos, tomando en cuenta que los infantes estarían recibiendo la primera educación un año antes.

El jerarca afirmó que, aunque los pequeños inicien su educación con anticipación, esto no implicará que ingresen a la escuela un año antes .

“Cuando un niño o una niña inicia la educación preescolar a los tres años, no adelanta su ingreso a la escuela primaria , sino que fortalece su trayectoria educativa desde etapas tempranas ”, comentó.

Actualmente, la educación preescolar tiene dos ciclos: el Materno Infantil, que se inicia a los cuatro años, y el Ciclo de Transición, al que ingresan los niños y niñas a los cinco años.

En el caso de los niños que reciban educación preescolar desde los tres años, ingresarán al ciclo Materno Infantil en el que continuarán cuando cumplan cuatro años.

“De esta forma, permanecen tres años en preescolar e ingresan a primer grado a los seis años , como corresponde”, afirmó el ministro.

Sánchez agregó que, con la implementación de la educación preescolar a una edad más temprana, lo que cambia no son los años con los que se entra a la escuela, sino “la calidad del desarrollo previo”.

El jerarca asegura que los niños recibirían más estimulación, mejores habilidades socioemocionales, lenguaje y bases para el aprendizaje.

Proyecto paulatino: aún no es obligatorio que los niños asistan a preescolar desde los tres años

Por ahora, la educación preescolar será impartida a infantes de tres Cen-Cinai, 50 centros públicos y 31 centros privados.

De momento, no es obligatorio que todos los niños de esta edad reciban esta educación, pues el proyecto es paulatino y aún no hay docentes para todos. Lo que ocurrirá es que habrá algunos pequeños que serán educados mientras son cuidados en estos centros.

“Lo que hemos hecho es, en el marco de las posibilidades, ir asignando docentes a los Cen-Cinai y docentes a esos centros privados. Ya no solo van a tener cuido, sino que va a ser cuido con educación”, dijo el 5 de febrero.

El MEP creó un curriculum adaptado para los estudiantes de tres años y el plan del ministerio es ir aumentando la cobertura. La aspiración es asignar más docentes para el 2027.

Para Leonardo Sánchez, ofrecer educación preescolar desde los tres años daría un “salto de calidad” en el perfil de ingreso de los estudiantes a primaria; no obstante, se desconoce cuándo sería obligatorio que todos los pequeños de tres años la reciban. Reiteró que el proceso es progresivo.