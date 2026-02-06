Educación preescolar se impartirá a niños de tres años a partir de este 2026

Desde este 2026, algunos niños y niñas de tres años recibirán educación preescolar.

A partir de este 2026, niños y niñas de tres años empezarán a recibir educación preescolar en Costa Rica, así lo anunció el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández.

La Nación consultó al ministro sobre esta nueva modalidad que se aplicará de manera paulatina en algunos Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai) y centros de cuido privados.

Sánchez comentó que de momento no es obligatorio que los infantes reciban esta educación, sino que habrá algunos pequeños que serán educados mientras son cuidados en estos centros.

“Lo que hemos hecho es, en el marco de las posibilidades, ir asignando docentes a los Cen-Cinai y docentes a esos centros privados. Ya no solo van a tener cuido, sino que va a ser cuido con educación”, dijo.

Sánchez precisó que se creó un curriculum adaptado para los estudiantes de tres años y que el plan es ir aumentando la cobertura. La aspiración del MEP es asignar docentes en dos vías: primero se reubicarán aquellos de centros educativos que se quedan sin matrícula y eventualmente contratarán a nuevos educadores.

El ministro espera que para el 2027 haya muchos más docentes impartiendo clases a esta población.

Durante este 2026, la educación preescolar se impartirá en tres Cen-Cinai, 50 centros públicos y 31 centros privados.

Educación desde los tres años

Según Sánchez, la evidencia científica revela que si un niño empieza a interactuar con la educación desde los tres años, cuando llegue a la escuela sus bases serán diferentes y tendrá más competencias para la lectoescritura.

“Porque el estímulo que se da desde los tres años va paulatinamente enfocado a eso, a que el estudiante vaya conociendo, interactuando con letras, con palabras, con sonidos y cuando llegue ya a primaria tenga las competencias más robustas para aprender a leer y a escribir”, comentó.

Para el jerarca, este acceso daría un “salto de calidad” en el perfil de ingreso de los estudiantes a primaria, no obstante, se desconoce cuándo sería obligatorio que todos los estudiantes de tres años reciban la educación preescolar. Reiteró que el proceso es progresivo.

Actualmente, la edad mínima de ingreso al Ciclo Materno Infanti es de 4 años. Mientras que para el Ciclo de Transición es de cinco años.