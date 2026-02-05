MEP confirma los cambios con los que iniciará este curso lectivo 2026

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández se refirió la mañana de este 5 de febrero a todos los cambios que trae consigo este nuevo curso lectivo. En la mesa lo acompañan, de izquierda a derecha, las viceministras de Planificación, Alejandra Gutiérrez, la viceministra Administrativa, Sofía Ramírez y la viceministra Académica, Guiselle Alpízar.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó los cambios que aplicarán a partir de este curso lectivo 2026. De ellos se ha informado desde el año anterior; sin embargo, este jueves 5 de febrero fueron oficializados por el ministro Leonardo Sánchez Hernández.

Entre las principales variaciones están el cambio del uniforme (el periodo de transición terminó y ya no podrán utilziarse camisas de botones, asimismo los alumnos podrán acudir a clases con tenis). Esta mañana también se reiteró la prohibición del adelantamiento de materias, la prohibición del uso del celular en el aula, el cambio de prubas nacionales para estudiantes de últimos años de primaria y secundaria: estas volverán a realizarse por asignturas individuales.

A los cambios se unen rebajos más severos por faltas de conducta y la prohibición de uso de tatuajes, modificaciones corporales, cabello de colores, maquille y normativa relacionada con el uso de barba y bigote.

Además, este curso lectivo traerá consigo la revisión de bultos para garantizar la integridad de la comunidad educativa y un lineamiento de seguridad para el ingreso y permanencia de personas externas en los centros educativos.

El curso lectivo

Este 2026, el MEP inicia su curso lectivo con 1.088.959 estudiantes, unos 88.000 funcionarios y 5.315 centros educativos, el 15% de ellos privados.

En conferencia de prensa, se reiteraron las fechas clave de este curso:

El 9 de febrero los docentes y personal administrativo iniciarán una capacitación de dos semanas.

El 23 de febrero iniciarán las clases.

Entre el 29 de marzo y el 5 de abril será el descanso de Semana Santa.

Las vacaciones de medio periodo serán del 6 al 17 de julio.

El 9 de diciembre finalizarán las clases.

Los días 19 y 11 de diciembre se realizarán las graduaciones.

