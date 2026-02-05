Curso lectivo 2026: ¿Cuáles serán las sanciones por irrespetar la normativa de uso de tatuajes, maquillaje, piercings y más?

Este 2026, el MEP aplicará una normativa relacionada con presentación personal: tatuajes, maquillaje, piercings, cabello de colores y más estarán prohibidos.

Una de las prohibiciones que el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicará a partir de este 2026 y que más ha dado de qué hablar es la del uso de tatuajes, piercings, maquillaje, pestañas postizas, cabello de colores (tintes y mechas) y más.

La Nación consultó al ministro Leonardo Sánchez Hernández a qué sanciones se enfrentan los estudiantes por irrespetar las prohibiciones. El jerarca afirmó que los estudiantes se exponen a rebajos de entre 5 y 10 puntos, que corresponden a faltas leves. Los puntos se aplicarían cada vez que se reitere la falta.

Asimismo, sobre cómo verificarían si un tatuaje o perforación son nuevos, comentó que durante la matrícula, los padres, madres y encargados deben reportar los tatuajes que sus hijos tienen, en caso de que se hagan uno nuevo, se enfrentarían igualmente a faltas leves.

Sánchez comentó que si los estudiantes se realizan nuevos tatuajes en zonas no visibles “no pasa nada”.

Normativa sobre uso de barba y bigote

Este 5 de febrero, el MEP dio a conocer que una de las prohibiciones relacionadas con la presentación personal incluye el uso de barba y bigote, el jerarca de Educación precisó que no es que se prohiba llevarlos, solamente que deben ser moderados y que no cubran todo el rostro.