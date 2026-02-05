El País

Curso lectivo 2026: ¿Cuáles serán las sanciones por irrespetar la normativa de uso de tatuajes, maquillaje, piercings y más?

Nuevas prohibiciones relacionadas con presentación personal

Por Fernanda Matarrita Chaves
El Ministerio de Educación Pública (MEP) planea prohibir a los estudiantes el uso de maquillaje, piercings, tatuajes y cabellos teñidos con ciertos colores. El ministro Leonardo Sánchez afirmó que buscan estandarizar las reglas en escuelas y colegios, ya que en este momento “se implementan a la libre”.
Este 2026, el MEP aplicará una normativa relacionada con presentación personal: tatuajes, maquillaje, piercings, cabello de colores y más estarán prohibidos. (Shutterstock/Shutterstock)







Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

