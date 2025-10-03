El País

MEP estandarizará uso de tatuajes, piercings y cabello teñido; conozca qué se prohibiría

El ministro Leonardo Sanchez Hernández promete igualar reglas en todas las escuelas y colegios

Por Fernanda Matarrita Chaves
El Ministerio de Educación Pública (MEP) planea cambios relacionados con el uso de maquillaje, uñas, piercings y hasta tatuajes en los centros educativos. El ministro Leonardo Sánchez afirmó que buscan estandarizar las reglas, ya que en este momento “se implementan a la libre”.
