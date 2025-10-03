MEP estandarizará uso de tatuajes, piercings y cabello teñido; conozca qué se prohibiría

El MEP planea cambios con respecto al uso de maquillaje, cabello de colores, piercings y tatuajes en los centros educativos.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) planea cambios relacionados con el uso de maquillaje, uñas, piercings y hasta tatuajes en los centros educativos. El ministro Leonardo Sánchez afirmó que buscan estandarizar las reglas, ya que en este momento “se implementan a la libre”.

Los cambios regirían a partir del 2026, una vez que el Consejo Superior de Educación (CSE) apruebe la actualización que el jerarca del MEP plantea para el Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA). “Necesitamos ser equitativos en todo el sistema”, contó.

Lo que no se permitirá

Leonardo Sánchez comentó que el uso del maquillaje no se permitirá durante el horario escolar; la medida incluye labios, mejillas, cejas, uñas y ojos.

“Eso está muy flexibilizado, muy a la libre y depende de cada centro educativo. Entonces, por eso es que los estudiantes y padres de familia se quejaban porque en un centro educativo se permite y en otros no”, comentó.

Con respecto al uso de piercings y tatuajes, Leonardo Sánchez comentó que quienes tengan este tipo de aretes no podrán usarlos en los centros educativos.

“El piercing se lo puede quitar y poner cuando está fuera del centro educativo”, agregó.

Con relación a los alumnos que tengan tatuajes, el ministro afirmó que las nuevas reglas no son retroactivas, es decir: lo que no se permitirá es que los jóvenes continúen tatuándose.

A las prohibiciones se añade el uso de cabellos de colores. Sánchez ejemplificó que no se permitirán tonos pasteles, neón ni metálicos.

¿Qué pasará con el cabello largo?

El ministro dijo que el MEP no se meterá con el tema del cabello largo en los alumnos, pues afirmó que esto ya está regulado por la Sala Constitucional. Además, reconoció que hay estudiantes que no utilizan el pelo corto por temas culturales, religiosos y étnicos.

Para Sánchez, las nuevas medidas no son conservadoras y lo que se busca es estandarizar. El jerarca aseguró que las reglas no aplicarían para “todas las edades” y que las personas que asistan a las ofertas educativas de adultos no deberán apegarse a ellas.

Más cambios

La estandarización en este tipo de normas no es el único cambio que planea el ministro de Educación. Con la eventual aprobación del nuevo REA por parte del CSE, el uso de celulares estaría prohibido en el aula y solamente podrían utilizarse para fines pedagógicos siempre y cuando el docente lo autorice.

Además, los rebajos de conducta por las diferentes faltas serán mayores e incluso un estudiante que incurra en faltas gravísimas y que no cumpla con un trabajo socioeducativo podría perder el año.