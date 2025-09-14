El País

Estas son las faltas gravísimas por las que estudiantes podrían perder el año

El ministro de Educación plantea cambios en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes que incluyen sanciones mayores. Especialista consideran que atención debe de ser integral

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Los casos de bullying cada vez se han vueto más comúnes en el país y el MEP no está pudiendo contenerlos.
Los estudiantes que cometan faltas gravísimas podrían perder el año. Consultado sobre cómo procederán en casos mediáticos, el ministro de Educación afirmó que nunca se hará 'con la cabeza caliente' y que todo se abordará de manera técnica. (Generado por IA/Generado por IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPNota de conductaReglamento de Evaluación de los AprendizajesSanciones formativasSanciones punitivas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.