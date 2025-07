Ministro del MEP define las dos áreas prioritarias para mejorar la educación

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, señaló las dos áreas en que se debe trabajar para mejorar la educación en Costa Rica cuando se vive una crisis.

En su criterio, el reto principal es mejorar la lectoescritura y la matemática. “Son dos áreas fundamentales y bases elementales para el tema de la educación. Sin esas dos áreas, el resto de las materias simplemente no es posible desarrollarlas como uno quiere”, afirmó el ministro.

El primer eje de su plan de trabajo se llama Fortalecer los aprendizajes esenciales para avanzar, con el que se busca reforzar la lectoescritura y las matemáticas, áreas en las que se han evidenciado grandes rezagos.

En este apartado, propone dos grandes terrenos de acción: transformación del trabajo en las aulas y los cambios en la evaluación. Para el 2026, el MEP aplicará nuevas Pruebas Nacionales Estandarizadas, con las que se va a evaluar cada asignatura y se dejará de tener el efecto compensatorio qué tienen las actuales.

Para el 2026, el MEP tendría un presupuesto de ¢2.76 billones: en el anteproyecto que el ministro presentó a Hacienda incluye una línea con más de ¢640 millones para la macroevaluación escrita.

El ministro Leonardo Sánchez Hernández afirma que fortalecer la lectoescritura y las matemáticas es una de sus prioridades para lo que queda de la administración. Foto: (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

¿Cómo planea el MEP fortalecer la lectoescritura y las matemáticas?

Sánchez aseguró que la dirección de desarrollo curricular del MEP está haciendo un plan de recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes en lectoescritura y matemáticas. De esta manera, el jerarca aseveró que van a focalizar a los asesores nacionales y regionales para apoyar a los docentes en el proceso. Según dijo, esto se empezó a ejecutar desde junio y se hará hasta diciembre.

Asimismo, afirmó que esto sería prioridad el próximo año, porque “recuperar los aprendizajes perdidos producto de la pandemia y las huelgas, no es algo que se haga de la noche a la mañana”.

Agregó que también están coordinando con las escuelas de Español y de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) para que realicen clases en video con contenidos apegados al curriculum.

“Eso puede ser apoyo para el docente y para el estudiante. (...) ocupamos de la ayuda de muchos sectores y uno de esos son las universidades, que juegan un rol muy importante en apoyarnos a nosotros en la lectoescritura y matemáticas, porque ellos también van a recibir a estos estudiantes en un futuro, que tengan las herramientas suficientes en estas áreas, les garantiza a ellos que no tengan que hacer doble inversión cuando lleguen a la universidad”, dijo.

Universidades públicas y privadas han encendido alarmas por las debilidades en lectoescritura, matemáticas y otras materias con la que los alumnos están llegando a sus aulas. Como medida, muchas han implementado cursos de nivelación.

El ministro también resaltó que parte de su plan es retomar la prueba de lectoescritura (tipo ensayo), pues reconoce que es la única forma de contar un diagnóstico real del nivel de escritura que tienen los estudiantes. Este 2025, empezarían con la prueba piloto y el siguiente ya se aplicaría formalmente como parte de la macroevaluación.

“Con los problemas de las huelgas y los problemas de la pandemia, la escritura se ha deteriorado mucho y eso lleva a que también la lectura se deteriore”, agregó.

El MEP se enfocará, sobre todo, en fortalecer la lectoescritura y las matemáticas en los primeros años de primaria. (Shutterstock)

Enfoque en primaria

Consultado sobre cómo se lograría el plan de capacitación de miles y miles de docentes, comentó que la idea es enfocarse en los primeros grados de primaria.