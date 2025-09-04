El País

¿Adiós al celular en clase? Esto planea el MEP para estudiantes desde preescolar hasta secundaria

Ministro de Educación Pública considera que son un distractor en el proceso de aprendizaje

Por Fernanda Matarrita Chaves

A partir del 2026, los estudiantes costarricenses tendrían prohibido utilizar el teléfono celular en el aula, de aprobarse una iniciativa impulsada por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.








MEPUso del celular en el aula
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

