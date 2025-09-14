El País

Alumnos quedarían fuera del sistema educativo por cometer faltas gravísimas: ¿qué pasará con ellos?

El MEP plantea rebajar más puntos en la nota de conducta por la comisión de faltas, lo que podría provocar que el alumno se quede. Le contamos cómo se hace actualmente

Por Fernanda Matarrita Chaves
En el Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes vigente, la falta gravísima se sanciona con un rebajo de entre 33 a 45 puntos en la nota de conducta. La propuesta del ministro del MEP es que la reducción sea de 50 puntos.







