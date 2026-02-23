Gobierno inaugura el curso lectivo 2026 en la histórica Escuela Metálica (fotos y video)

Autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación encabezaron el inicio del curso lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales, conocida como la Escuela Metálica, en San José.

Entre sonidos de tambores y liras, el Gobierno de la República dio inicio este lunes 23 de febrero al ciclo lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales Bermúdez, históricamente conocida como la Escuela Metálica. El año escolar inicia con una matrícula proyectada de 1.088.959 estudiantes, de ellos, unos 927.000 acuden a centros educativos públicos.

A la actividad asistieron el mandatario Rodrigo Chaves; la primera dama, Signe Zeikate; el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, y jerarcas de otras carteras y presidencias ejecutivas.

“En 1967 vine aquí a primer grado”, recordó el presidente al ingresar al centro educativo para participar en el acto inaugural.

A la ceremonia también asistió la presidenta electa, Laura Fernández, quien manifestó recibir el nuevo curso con optimismo.

“Contenta, llena de alegría, poniendo en manos de Dios a todos los niños y jóvenes de Costa Rica; estamos comprometidos a fortalecer la educación de nuestro país”, afirmó Fernández.

Inicio de curso lectivo 2026

Rosibel Ortega, directora del centro educativo, indicó a La Nación que la institución recibe a cerca de 535 estudiantes de primaria. Agregó que la escuela —cuya infraestructura es patrimonio histórico-arquitectónico— se preparó con antelación para la visita del gabinete y el arranque de las lecciones.

La mandataria electa, Laura Fernández, y la diputada oficialista Pilar Cisneros participaron en la inauguración del curso lectivo 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Niño sueña con ser abogado

Con este inicio lectivo, miles de sueños también se siguen construyendo. Un ejemplo de esto es el caso de un estudiante de sexto grado, quien compartió su entusiasmo por iniciar su último año de escuela con el objetivo de obtener buenas calificaciones para su ingreso al colegio.

El menor manifestó su deseo de estudiar Derecho en el futuro y considera asistir al Colegio Cedes Don Bosco.

“Me gusta mucho la escuela, me ha parecido una experiencia muy bonita y he hecho muchas amistades”, relató el alumno.

Con banderas, mucho entusiasmo y sueños por cumplir, miles de niños iniciaron su curso lectivo este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El acto de inauguración del ciclo lectivo en este centro educativo se llevó a cabo durante la mañana e incluyó testimonios, discursos y hasta presentaciones teatrales.

Curso lectivo inicia con cambios y prohibiciones

Entre las principales variaciones con las que empieza este año escolar están el cambio del uniforme. El periodo de transición terminó y ya no podrán utilizarse camisas de botones, asimismo los alumnos podrán acudir a clases con tenis.

Entre otros cambios, sobresale que habrá nuevas pruebas nacionales para estudiantes de últimos años de primaria y secundaria: estas volverán a realizarse por asignaturas individuales.

Asimismo, a partir de este año queda prohibido el adelantamiento de materias y el uso del celular en el aula.

También queda prohibido el uso de tatuajes, modificaciones corporales, cabello de colores, maquillaje y normativa relacionada con el uso de barba y bigote.

Este año los rebajos de puntos de conducta por faltas serán más severos.

Desigualdad en las aulas

Este 2026 la desigualdad continuará en las aulas: para este año, 325.040 alumnos no recibirán clases de Formación Tecnológica debido a que no tendrán profesor para esta asignatura.

Estos niños, niñas y jóvenes, que conforman la tercera parte de todo el estudiantado, no contarán con acceso a lecciones de apropiación tecnológica y digital, programación y algoritmos, inteligencia artificial y robótica, entre otros, que el Ministerio de Educación Pública afirma que recibirán más de 602.000 escolares y colegiales que sí tendrán clases con maestros especializados.

La infraestructura es otro reto con el que arranca el curso 2026: el ciclo 2025 cerró con 872 órdenes sanitarias, de ellas 101 están catalogadas como rojas, lo que significa que requieren de intervención urgente debido a las pésimas condiciones de la infraestructura; asimismo, 622 son amarillas y 149 verdes.