El País

Gobierno inaugura el curso lectivo 2026 en la histórica Escuela Metálica (fotos y video)

El Gobierno inauguró el curso lectivo 2026 en la histórica Escuela Buenaventura Corrales, con la presencia del presidente Rodrigo Chaves y la mandataria electa Laura Fernández.

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora, Yucsiany Salazar , y Fernanda Matarrita Chaves
Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026
Autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación encabezaron el inicio del curso lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales, conocida como la Escuela Metálica, en San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Escuela MetálicaCurso lectivo 2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.