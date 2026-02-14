El País

Desigualdad en las aulas: 325.000 estudiantes no tendrán docente de informática este 2026

Ministro de Educación estima que entre el 2028 y el 2029 todos los alumnos tendrán profesores de informática. Este año se graduarán colegiales que nunca recibieron este tipo de educación, lo que aumenta brecha tecnológica.

Por Fernanda Matarrita Chaves
31/10/24 Heredia, Santo Domingo, Escuela Apolinar Lobo Umaña lesión clase de educación tecnología. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Más de 325.000 estudiantes no tendrán docente de informática este 2026, lo que ensancha la brecha tecnológica en los centros educativos. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







