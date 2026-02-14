Desigualdad en las aulas: 325.000 estudiantes no tendrán docente de informática este 2026

Más de 325.000 estudiantes no tendrán docente de informática este 2026, lo que ensancha la brecha tecnológica en los centros educativos.

El curso lectivo 2026 iniciará con desigualdad en las aulas. Para este año, 325.040 alumnos no recibirán clases de Formación Tecnológica debido a que no tendrán profesor para esta asignatura.

Estos niños, niñas y jóvenes, que conforman la tercera parte de todo el estudiantado, no contarán con acceso a lecciones de apropiación tecnológica y digital, programación y algoritmos, inteligencia artificial y robótica, entre otros, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) afirma que recibirán los escolares y colegiales que sí tendrán lecciones con maestros especializados.

En este nuevo ciclo escolar, los centros educativos públicos podrían recibir a 927.323 estudiantes. Según las proyecciones del MEP: 602.283 serán parte de la dimensión 1 del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), lo que significa que aprenderán de tecnología al tener docentes de informática.

Mientras que los 325.040 antes mencionados estarán en la dimensión 2, en la que “aprenderán con tecnología”: es decir, los docentes de matemáticas, español y otras materias introducen el uso de las computadoras mientras imparten sus clases. Docentes han indicado a La Nación que por falta de capacitación, muchas veces estos equipos se utilizan para la realización de tareas básicas como elaborar un mapa conceptual, lo que evidencia la brecha tecnológica que existe en los salones de clase.

Según el MEP, en esta dimensión los docentes “incorporan la tecnología para explicar conceptos complejos, profundizar contenidos, promover la investigación y desarrollar aprendizajes más activos e interactivos”.

Hannia León Fuentes, directora del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje (Protea) de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que en los casos de la dimensión 2, se corre el riesgo de que al estudiantado se le brinde una formación muy superflua en cuanto al desarrollo de competencias digitales, considerando que no existe una formación de este tipo para los profesores.

León comentó que difícilmente un docente que no sea de informática podrá enseñar más allá de un uso instrumental de los dispositivos tecnológicos.

También está el caso de estudiantes que ni siquiera tienen contacto con equipo tecnológico. Así ocurre en el Territorio indígena Ujarrás, en Buenos Aires de Puntarenas. En el Colegio Indígena Ujarrás las computadoras que tienen están obsoletas y ya nadie llega a capacitar docentes, como ocurrió cuando estaba activo el convenio del MEP con la Fundación Omar Dengo, aseguró un funcionario de la zona.

Asimismo, un docente que trabaja en la comunidad, afirmó que para este 2026 en ninguno de los nueve centros educativos del territorio habrá docentes de informática. Nunca los ha habido.

En el Colegio Indígena Ujarrás los estudiantes no tienen profesor de informática y ni siquiera tienen acercamiento tecnológico porque las computadoras del centro educativo están obsoletas, según afirmó un educador. En el territorio Ujarrás hay nueve centros educativos y en ninguno hay docente de informática. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Brecha tecnológica en las aulas

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, afirmó que el currículum del PNFT es muy completo y robusto, sin embargo, que se aplica al 100% cuando hay docentes de informática.

“Para aclarar a la población, no quiere decir que si no hay docente de informática no se da del todo informática, sí se da algo" sostiene el ministro, quien reconoce la necesidad de “pelear” por más presupuesto.

La estimación del jerarca es que entre el 2028 y el 2029 todos los estudiantes de Costa Rica reciban clases de formación tecnológica. Afirma que para esto es necesario contratar nuevos docentes y contar con el presupuesto para hacerlo. El jerarca aseguró que este 2026 habrá 145 nuevos profesores.

“Brechas hay en todo el sistema educativo en esto y en otras cosas. Lo importante es hacer algo. Entonces es lo que estamos haciendo, no lo que yo quisiera, pero también yo respondo a una realidad económica y fiscal del país y yo creo que en el contexto que estamos para este año se hizo el mayor esfuerzo y lo que se pudo hacer”, aseveró el jerarca.

Sánchez añadió que su cálculo de llegar a ofrecer el currículum de Formación Tecnológica a todos los estudiantes se fundamenta en que todos los años se aumenten docentes. Aun no se conoce si el actual ministro continuará en la próxima administración; en caso de que no, el jerarca terminaría su trabajo en mayo.

“Un estudiante que inicie desde la escuela y termine en el colegio llevando todo este currículum, es un estudiante que va a salir con un certificado en el área tecnológica muy importante, no solo en computación, sino también en inteligencia artificial, en programación, un montón de cosas. Por eso mi visión, mi esperanza es que esto no se corte y que continúen incrementando la cantidad de docentes para poder llegar a ese 100% y disminuir la brecha de una vez por todas”, aseguró.

Sánchez agregó que hoy la tecnología es fundamental para todas las demás materias.

Dagoberto Murillo Delgado, investigador del Informe Estado de la Educación (EE), comentó que desde hace varios años el EE ha abordado el tema del acceso desigual a la formación tecnológica en los centros educativos y que entre las afectaciones o consecuencias no se limitan solo a la carencia en el desarrollo de competencias digitales básicas, sino que han señalado cómo esta brecha genera rezagos en aprendizajes fundamentales.

Decenas de estudiantes que se han graduado del Colegio Indígena de Ujarrás nunca recibieron clases de informática impartidas por un profesional en esta área: no tuvieron estas lecciones ni en primaria, ni en secundaria. Esa será la realidad de los escolares y colegiales este año, los que salgan del colegio no contarán con ese certificado en el área tecnológica que menciona el ministro de Educación.

“Antes, cuando estaba el convenido con la Omar Dengo, por lo menos traveseaban la computadora, todo lo querían hacer ahí, ahora ni siquiera eso tienen y todo se hace con cuaderno, lapicero y la pizarra”, afirmó un educador que solicitó el resguardo de su identidad.

El docente continuó: “El vacío es grande. Hay estudiantes sobresalientes que han aprendido algo de manera empírica, pero cuando lleguen a la universidad su vacío será muy grande. Aunque se ha solicitado, en el territorio no hay código de profesores de informática”.

Para este 2026, 54 centros educativos ni siquiera tienen computadoras ni equipo tecnológico. Estos son parte de los 4.582 centros educativos a los que el MEP pretende llevar el Programa Nacional de Formación Tecnológica. El MEP estima que para el cierre del año todos estén cubiertos con alguna de las dos dimensiones.

Programa para el 2026

Este medio también solicitó información con respecto al programa que recibirán este año los estudiantes que sí reciben clases de Formación Tecnológica con un profesor especializado, sin embargo, tampoco no se recibió respuesta.

Asimismo, consultó con una docente de informática de una escuela en Alajuelita sobre su trabajo este curso lectivo: la educadora comentó que aun no les han asignado grupos ni el plan de estudios para este año.