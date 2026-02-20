El País

100 años de historia resultaron dañados en el accidente de la Escuela Metálica; ¿cómo se repara un bien patrimonial?

Exdirector de Patrimonio explicó a ‘La Nación’ el procedimiento que se aplica en estos casos

Por Sebastián Sánchez y Albert Marín
Daños a la estructura del edificio patrimonio nacional de la Escuela Metálica.
Daños a la estructura del edificio patrimonio nacional de la Escuela Metálica. (Albert Marín/La Nación)







