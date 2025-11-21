El País

‘Es inconcebible esa pintura brillante en el Teatro Nacional’, afirma exdirector de Patrimonio

Arquitecto Diego Meléndez sostiene disputa con el ministro de Cultura por las obras del Teatro Nacional

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Fachada del Teatro Nacional.
Semana Santa Paseos de un día (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de CulturaJorge RodríguezDiego MeléndezTeatro Nacional
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.