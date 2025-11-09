Viva

Teatro Nacional dedicará Festival de Coreógrafos a Marta Ávila Aguilar

El Festival de Coreógrafos Graciela Moreno, en su XLII edición, homenajeará a la destacada bailarina y crítica de danza Marta Ávila, quien falleció a sus 65 años

Por Sofía Sánchez Ramírez
Festival de Coreógrafos Graciela Moreno
El Festival de Coreógrafos Graciela Moreno, programa del Teatro Nacional, es uno de los encuentros artísticos más esperados por los seguidores de la danza en Costa Rica. (Teatro Nacional/Cortesía)







