Teatro Nacional dedicará Festival de Coreógrafos a Marta Ávila Aguilar

El Festival de Coreógrafos Graciela Moreno, programa del Teatro Nacional, es uno de los encuentros artísticos más esperados por los seguidores de la danza en Costa Rica.

Los diversos estilos y lenguajes escénicos de la danza contemporánea costarricense volverán a dialogar en el Teatro Nacional con el Festival de Coreógrafos Graciela Moreno. En esta ocasión, los artistas bailarán para homenajear a Marta Ávila Aguilar, destacada crítica e historiadora de la danza en Costa Rica, que falleció en junio pasado.

La XLII edición de este festival contará con 12 estrenos de coreografías independientes. Como antesala a cada gala, se realizarán intervenciones públicas en el vestíbulo del teatro.

Del jueves 20 al domingo 23 de noviembre, las puestas en escena competirán por una serie de reconocimientos como Mejor intérprete y Mejor coreógrafo/a, así como la distinción de Voto al público, que será determinada por los asistentes.

Las entradas para el festival se encuentran disponibles en el sitio web del Teatro Nacional y también se pueden adquirir en su boletería física. La tarifa general tiene un precio de ¢4.000 y el costo para los estudiantes y adultos mayores con carné es de ¢2.500.

El Festival de Coreógrafos Graciela Moreno, que se realiza en el país desde 1981, tiene como objetivo la exposición de la riqueza de la danza contemporánea y reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al sector, ya sean artistas nacionales o internacionales.

La difunta homenajeada de la XLII edición, Marta Ávila Aguilar, fungió desde 1998 como crítica de danza de La Nación. También fue miembro fundadora, bailarina, coreógrafa y diseñadora de vestuario de la Compañía Danza Universitaria.

Asimismo, fue autora de varios artículos y libros sobre la danza nacional, entre los que destacan Imágenes efímeras 10 años bailados en Costa Rica (2005), Danza Universitaria Trazos vitales 1978-2008 (2008) y Desde la otra orilla Crítica de danza en Costa Rica 1998-2006 (2010).

Marta Ávila interpretando 'Vieja María' en el III Festival de Jóvenes Coreógrafos. La artista, que falleció a sus 65 años, dejó un legado fundamental para la documentación y comprensión del desarrollo histórico de la danza en Costa Rica. (Cortesía Danza Universitaria/Cortesía Danza Universitaria)

Programación del Festival de Coreógrafos Graciela Moreno

Jueves 20 de noviembre, 8 p. m.

Miau de Camilo Regueyra Bonilla.

de Camilo Regueyra Bonilla. Danza para un cuerpo que muere y renace de Laura González Murillo.

de Laura González Murillo. Procrastinus de Fabio Cecilio Pérez Solís.

de Fabio Cecilio Pérez Solís. Ellas de Gloriana Retana Morales.

Viernes 21 de noviembre, 8 p. m.

Monstra de Gabriel Rodríguez Villalobos.

de Gabriel Rodríguez Villalobos. Los gritos que llevamos dentro de Erick Rodríguez Vargas.

de Erick Rodríguez Vargas. El Occiso de Stacy Pizarro Campos.

de Stacy Pizarro Campos. El oscurecer de la razón de Bryan Chavarría Campos y Catalina Zeledón Arroyo.

Sábado 22 de noviembre, 8 p. m.

NARDO de Juan Leiva Ramírez.

de Juan Leiva Ramírez. Yo no soy aquella de Valeria Miranda Zamora.

de Valeria Miranda Zamora. Ninguna de Isabella Noorifard Ulate.

de Isabella Noorifard Ulate. Espiral de Luisángel Piedra.

Domingo 23 de noviembre, 5 p. m.

Homenaje a Marta Ávila Aguilar.

Premiación Festival de Coreógrafos Graciela Moreno XLII.

