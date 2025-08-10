Áncora

¿Vale la pena escribir sobre danza en Costa Rica? Una pregunta que toca nuestras artes y cultura

Homenaje a Marta Ávila en el Taller Nacional de Danza abre ocasión para pensar en el valor de la crítica cultural en Costa Rica

Por Fernando Chaves Espinach

Al recibir la ingrata noticia del fallecimiento de Marta Ávila Aguilar, me encontraba preparando un documento para ella, una propuesta para una exposición en la que le propuse colaborar y que no sé si se materializará. Mientras se asientan las ideas, recojo algunos de los impulsos iniciales de aquel proyecto en estas breves líneas.








crítica de artedanzadanza contemporáneaarte costarricenseMarta Ávila Aguilar
Fernando Chaves Espinach

