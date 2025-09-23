Compañía Nacional de Danza de Costa Rica participará en EDANCO 2025, en República Dominicana

La Compañía Nacional de Danza de Costa Rica (CND) presentará dos extractos de la propuesta escénica 'Cartas'.

El talento costarricense se prepara para brillar en uno de los encuentros de danza contemporánea más importantes de la región. La Compañía Nacional de Danza de Costa Rica (CND) fue invitada a participar en la edición número 20 del Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO 2025), que comenzó el 19 de setiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

El festival reúne a compañías provenientes de Europa, Sudamérica, Centroamérica, Asia y El Caribe, consolidándose como un espacio clave de intercambio artístico y crecimiento formativo.

En representación de Costa Rica asistirá una delegación de la CND integrada por los bailarines Alejandra Núñez, Juan Leiva y Sebastián Sedó, quienes estarán acompañados por Karol Marenco, directora artística de la CND.

La presentación oficial del grupo costarricense será el martes 30 de setiembre, a las 8:30 p. m., en la Sala Máximo Avilés del Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo.

En esta ocasión se mostrarán dos extractos de la propuesta escénica Cartas, una obra que parte de textos, poemas y misivas para explorar experiencias universales sobre la vida, los afectos y la memoria. Con el cuerpo como vehículo de expresión, los intérpretes dan forma a emociones que se imprimen en la piel y en la mente.

Las piezas seleccionadas son La tinta de tu voz, interpretada por Alejandra Núñez y Juan Leiva, y Cuerpos empotrados, a cargo de Sebastián Sedó y Juan Leiva. Ambas coreografías se encuentran bajo la dirección de Karol Marenco, quien ha destacado la relevancia de esta oportunidad internacional.

“Para la CND es un honor formar parte de esta destacada selección de compañías y artistas internacionales que se congregan en este Festival, para presentar sus propuestas artísticas más actuales, celebrar la danza contemporánea como herramienta de encuentro y transformación social”, afirmó Marenco.

La directora también explicó que la presentación ayuda a mantener y fortalecer el intercambio de técnicas de danza y espacios para compartir ideas entre artistas, usando el arte en vivo en diferentes países y regiones.

Más allá de las funciones en escena, la Compañía Nacional de Danza participará activamente en la agenda académica del certamen. Los bailarines costarricenses estarán presentes en el ciclo de clases maestras que se realizará el 1 y 2 de octubre, además de intervenir en conversatorios y mesas redondas el 4 y 5 de octubre.

Estas instancias buscan propiciar un intercambio de experiencias, perspectivas y reflexiones entre representantes de la danza contemporánea de la región y el mundo, abordando los retos que atraviesa la disciplina tanto en sus realidades locales como en un contexto global.

La presencia de la CND en EDANCO se suma a una trayectoria de presentaciones internacionales que han consolidado a la agrupación como embajadora cultural de Costa Rica.

En el pasado, la compañía ha representado a Costa Rica en el Festival Internacional de Danza de Managua, Nicaragua; el Festival de Danza Contemporánea SóLODOS en Danza, en España; y en encuentros dancísticos en México y Colombia.

Asimismo, ha llevado su arte a escenarios internacionales en Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Honduras y Guatemala, consolidando así su proyección internacional y promoviendo el intercambio artístico en América y Europa.

Por su parte, el Festival de Danza Contemporánea de Santo Domingo se considera un espacio donde convergen lenguajes diversos de la danza actual.

