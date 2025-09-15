Viva

Sin decir una sola palabra, la obra costarricense ‘¡Shhh…!’ tendrá nueva aventura en Asia

La gira de la obra estaba programada desde hace cinco años, pero la pandemia de Covid-19 obligó a cancelarla de manera indefinida

Por Fátima Jiménez
Obra de teatro costarricense
La obra costarricense '¡Shhh…!', del Teatro Palíndromos, llevará su lenguaje del silencio a escenarios de China, Corea del Sur y Japón. (Teatro Palíndromos)







TeatroAsia
