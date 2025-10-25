Viva

Teatro Nacional prescindió de su espectáculo navideño ‘Las ramas del ciprés’ y prohibió que se realice en otra sede

Directora de la obra denuncia ‘falta de profesionalismo’ por parte de la institución cultural, mientras que Guillermo Madriz, jerarca del teatro, asegura que la decisión responde a una ‘estrategia’

Por Juan Pablo Sanabria

Año a año, el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) se prepara para presentar a su público un espectáculo navideño; sin embargo, la dirección de dicha institución decidió prescindir de la obra que se esperaba para este 2025 y sustituirla por un montaje que, aseguran, anunciarán en noviembre.








