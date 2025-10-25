Teatro Nacional prescindió de su espectáculo navideño ‘Las ramas del ciprés’ y prohibió que se realice en otra sede

Año a año, el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) se prepara para presentar a su público un espectáculo navideño; sin embargo, la dirección de dicha institución decidió prescindir de la obra que se esperaba para este 2025 y sustituirla por un montaje que, aseguran, anunciarán en noviembre.

De este modo, el ballet En las ramas del ciprés, que se presentó en 2023 y 2024, no tendrá temporada este año, como se acordó originalmente cuando la compañía Danzay firmó un contrato de coproducción con el teatro.

La compañía Danzay firmó un convenio de coproducción con el Teatro Nacional para presentar 'En las ramas del ciprés' durante tres años. (Cortesía Teatro Nacional)

Así lo denunció a través de un comunicado María Amalia Pendones, directora de la obra, quien posteriormente amplió su versión de los hechos a La Nación. Además de esto, Pendones, destacada coreógrafa tica, expuso que la institución le prohibió presentar su espectáculo en otro recinto.

Esta restricción quedó expresa en el oficio TN-CD-CA-149-2025 del 22 de julio de 2025, firmado por Guillermo Madriz, actual director del Teatro Nacional.

“El Consejo Directivo, tomando en cuenta las conclusiones derivadas del criterio citado, acuerda que el Teatro Nacional de Costa Rica se reserva los derechos patrimoniales de la obra, y acuerda no cederlos hasta finalizar el convenio”, dicta el documento.

Además, ambos señalamientos fueron confirmados a este medio por Madriz, quien también dio sus argumentos para respaldar y contextualizar las medidas tomadas en conjunto con la junta directiva, presidida por el Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.

De acuerdo con el jerarca, la decisión es parte de una línea de trabajo institucional de la administración de Rodríguez Vives, que buscaría priorizar a las agrupaciones adscritas al Ministerio de Cultura. Además, aseveró que la prohibición de desarrollarlo en otra sede es una estrategia para “salvaguardar la inversión”.

Detalles para entender el caso

Para entender el caso, es vital matizar algunos puntos. En primer lugar, los espectáculos navideños del teatro cambian y es común que las distintas administraciones busquen nuevas propuestas al asumir su cargo.

De hecho, Pendones, quien ha trabajado en conjunto con la institución por 25 años, conoce esto mejor que nadie. Ella dirigió El Cascanueces, que por varias temporadas fue la obra elegida para la Navidad y, posteriormente, se encargó de Alicia en el país de las maravillas, que se presentó por última vez en 2018.

Finalmente, en la búsqueda de una obra navideña que apelara a las tradiciones costarricenses, dio forma a En las ramas del ciprés.

'En las ramas del ciprés' representa una de las tradiciones más populares de la época: el árbol de Navidad. (Cortesía Teatro Nacional)

Por otra parte, Pendones firmó con el Teatro Nacional un contrato de coproducción que, en el papel, significaba que se presentara durante tres años. Pero, ¿qué representa un contrato de este tipo?

La coreógrafa explicó que esta vinculación implica que su compañía y la institución invirtieran a partes iguales para costear el presupuesto, previamente acordado, para la realización de la obra en cada temporada. De igual forma, las ganancias por taquilla se distribuyen equitativamente.

Por último, al desarrollarse como coproducción, tanto la compañía como el teatro tienen derechos patrimoniales sobre la obra, durante el periodo del contrato. Es por esta razón que la institución cultural tuvo la facultad para impedir que el espectáculo se presentara en otro recinto.

María Amalia Pendones denuncia falta de claridad y ‘comunicación sincera’

Como contexto, María Amalia Pendones aseguró que, en la primera temporada, el teatro logró recuperar su inversión inicial gracias al gran recibimiento del público. No obstante, afirmó que, sin recibir permiso, se modificó la figura contractual para el segundo año, por lo que la institución tuvo la exclusividad de la producción.

Debido a esto, argumenta, ella no pudo incidir en la publicidad, lo que afectó la taquilla.

“Estuvo muy floja la publicidad y las ventas al principio estuvieron flojillas. Pero de ahí, lo de siempre: el último fin de semana se llenó y en la última función tocó devolver gente”, declaró Pendones.

Para la tercera temporada, Pendones asegura que consultó a la administración en varias ocasiones, si la obra, escrita por Allan Pérez, sería tomada en cuenta este 2025, tal y como se había acordado; pues requería iniciar la planificación que incluía, entre otras cosas, la contratación de artistas.

“No me daban ningún tipo de respuesta certera. Era como un misterio todo, muy extraño. Eso fue lo que más me molestó, que no hubo una comunicación sincera y profesional. Yo soy una profesional; cuando Karina (Salguero, anterior directora del teatro) me dijo ‘no vamos a hacer Alicia nunca más’, yo dije: ‘Sí, está bien’”, comentó.

“Pero es que esto fue muy extraño porque no tenían un espectáculo. Después entendí que tal vez hacían otros, pero todo como por fuera. Finalmente, yo le seguí insistiendo a Guillermo que me diera una respuesta, porque necesitaba armar el elenco y todo. Dio las largas, hasta que al final me escribió un correo”, agregó.

Maria Amalia Pendones es una de las coreógrafas más destacadas de Costa Rica. Ha trabajado en conjunto con el Teatro Nacional por 25 años. (Mayela López)

Este correo, enviado el 6 de marzo, fue una comunicación directa de Madriz con la coreógrafa y no un oficio formal. Tras este mensaje, Pendones continuó insistiendo, esta vez, en búsqueda de un permiso para mudar su show a otra sede.

Luego, por recomendación de abogados, decidió enviar una carta a la junta directiva solicitando la autorización; la cual, afirma, tardó meses en ser respondida (hasta julio de este año).

“Pude haber hecho un burumbún, porque en realidad tenía las de ganar. Pero, francamente, ya nos había agarrado muy tarde para hacerlo por nuestra cuenta. Igual me sorprendió la indignación de la gente de que no lo presentaran y que no nos dejaran hacerlo, en otro lado. Hubo muchos comentarios”, dijo la coreógrafa.

La reconocida directora espera que su denuncia siente un precedente en cuanto a la valoración a los artistas nacionales y las obras originales. También adelantó que, más allá de las molestias, ya tiene la mira puesta en presentar En las ramas del ciprés, cuando termine el convenio con el TNCR.

El descargo de Guillermo Madriz, director del Teatro Nacional

Guillermo Madriz atendió a este diario mediante llamada telefónica y dio su versión sobre las decisiones del Teatro Nacional. Madriz recalcó que en los convenios de coproducción siempre existen cláusulas que permiten “no necesariamente dar con el término originalmente establecido”.

El jerarca de la institución detalló que la dirección del teatro decidió optar por un espectáculo distinto que será anunciado en noviembre y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Danza y Compañía Nacional de Teatro.

“Es simplemente una estrategia distinta con relación a lo que será la temporada de Navidad. Los que hemos andado bastantes años por acá, sabemos que ya era necesario de alguna forma concentrar todos esos talentos que hay en las diferentes instituciones adscritas del ministerio”, expresó.

Guillermo Madriz asumió la dirección del Teatro Nacional en 2024. Fue nombrado por el ministro Jorge Rodríguez Vives, tras la renuncia de la anterior jerarca, Karina Salguero. (Diana Mendez)

Sumado a esto, detalló que, desde la llegada de Jorge Rodríguez a la cabeza del Ministerio de Cultura, el órgano del poder ejecutivo ha buscado utilizar a sus instituciones adscritas para conformar su oferta cultural.

—Entonces, ¿La decisión de prescindir de En las ramas del ciprés también está relacionada con la nueva administración de Jorge Rodríguez y esa línea que usted menciona que él busca implementar?

“Exactamente. Es hacer un uso eficiente de la integralidad de recursos que están bajo la sombrilla del Ministerio de Cultura y Juventud. Lo puedes ver a través de, por ejemplo, nuevos proyectos que vienen, como los festivales que él ya anunció“.

—Y si se optó por eso, ¿por qué no permitir que la obra se presente en otro lugar?

“Son decisiones estratégicas que toma el consejo directivo (presidido por Jorge Rodríguez), principalmente para salvaguardar la inversión importante que hizo el Teatro Nacional dentro de lo que fue la creación del espectáculo En las ramas del ciprés".

Respecto a lo señalado por Pendones, sobre una aparente falta de profesionalismo y de claridad, Madriz rechazó lo dicho por la coreógrafa. El director aseveró que la respeta a nivel artístico y personal y que cuenta con ella para próximos proyectos.

“Le agradecemos todo el trabajo que se realizó en años anteriores, sus recomendaciones y, finalmente, espero que logremos trabajar otros proyectos artísticos en un futuro cercano. De nuevo agradecido con su persona, elenco y demás colaboradores que fueron parte de los distintos proyectos de la administración anterior”, finalizó el jerarca.