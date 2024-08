Conflicto en la ópera ‘La flauta mágica’ deja una denuncia penal y un recurso de amparo ante Sala IV

La Compañía Lírica Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Sinfónico Nacional presentaron los días 21, 24, 26 y 28 de julio un montaje de la ópera La flauta mágica en el Teatro Nacional. Este ambicioso espectáculo, cuya inversión ascendió a los ¢247 millones, fue escenario de una controversia que hasta ahora ha provocado un recurso de amparo y una denuncia penal.

El miércoles 24 de julio ocurrió un problema previo a la función del espectáculo que incluso retrasó unos minutos la presentación. Antes de la ópera, el director de la Compañía Lírica Nacional (CLN), Calio Alonso, salió a escena para anunciar dos cambios en el elenco del día. Esa noche, ya no cantaría Sofía Corrales Lara, como se anunciaba en el programa. ¿Por qué?

La razón es un conflicto entre la cantante costarricense y los directores del Centro Nacional de la Música (CNM) y la CLN, Ricardo Chaves y Alonso, respectivamente; así como con un miembro del equipo de producción (cuyo nombre no se dio a conocer).

A raíz de esta situación, la cantante interpuso el 28 de julio un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, con respaldo de la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados), el cual se encuentra en estudio de admisibilidad.

Según Álvaro Valverde, abogado de la ANEP, en el documento se solicita una medida cautelar “por discriminación, intimidación, abuso de autoridad y falta al debido proceso” contra Chaves y Alonso.

Por otra parte, el Ministerio Público confirmó a La Nación que, el 29 de julio, la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José recibió una denuncia contra Corrales, por el presunto delito de agresión con arma.

Este caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo cual aún no se ha notificado a la parte denunciada. Aún queda pendiente que un fiscal valore si desestima el caso o continúa con la indagatoria.

Versión de Sofía Corrales: maquillada y sin cantar

Sofía Corrales es una soprano lírica con más de veinte años de trayectoria. Foto: Facebook

La cantante Sofía Corrales explicó que el miércoles 24 de julio se presentó al llamado de la función de La flauta mágica en el Teatro Nacional con el maquillaje que requería su personaje (Pamina) e incluso realizó el calentamiento de la voz. Sin embargo, afirma, una hora antes de empezar el espectáculo, Ricardo Chaves y Calio Alonso la llevaron a un camerino.

“(Ellos) cierran la puerta y me indican que no voy a cantar esa noche, sin justificación alguna. En ese momento, los dos se posan sobre la puerta impidiendo que yo salga, por lo que empiezo a sentirme asustada e intimidada”, declaró Corrales en un texto que se compartió a La Nación.

De acuerdo con la soprano, días antes de esta situación, Alonso se molestó con ella debido a una publicación que hizo en redes sociales. En el posteo se recalcaba “la importancia de que en el país se regule los salarios de los artistas” ante lo que el director la regañó y obligó a borrar el mensaje, detalla Corrales.

“Como mujer y como profesional no voy a quedarme callada, con prácticas intimidatorias para que no hable sobre las condiciones laborales de los artistas, sobre condiciones que no son de recibo, por respeto a la profesión y a los artistas costarricenses”, expresó.

Luego del encontronazo del miércoles, Corrales narra que el viernes se comunican con ella por vía telefónica para recordarle que debe presentarse a la función del domingo. Sin embargo, el sábado recibe un oficio firmado por Ricardo Chaves (cuya validez fue confirmada por él), en el que se le indica que fueron informados de una denuncia penal en su contra y será apartada de la presentación.

“Al tenor de una denuncia penal en su contra que se notifica ante la dirección general del Centro Nacional de la Música mediante carta formal recibida al correo electrónico institucional el día de hoy, sobre presuntos hechos acontecidos en el Teatro Nacional de Costa Rica el miércoles 24 del julio del 2024, de conformidad con la potestad de imperio establecida por Ley, y de forma preventiva y cautelar, se le solicita no presentarse a la función de la Temporada de Ópera La Flauta Mágica del domingo 28 de julio del presente año”, detalla el documento oficial CNM-DG-0515-2024.

De acuerdo con el abogado Mario Soto, que ha brindado asesoría legal a la artista, el director del CNM carece de fundamentación jurídica para suspender a Corrales de sus derechos laborales, lo cual “constituye los cimientos de un delito de abuso de autoridad”.

Rodrigo Rosales, abogado penalista que también ha orientado a la cantante, comentó que la existencia de una denuncia no es un factor de peso para que se haya tomado esa medida.

“Ella tiene el derecho legítimo de ejercer su defensa técnica, su defensa material y la presunción de inocencia cómo derecho constitucional la protege durante todo el proceso”, opinó el penalista.

Respuesta de Ricardo Chaves y Calio Alonso

Ricardo Chaves Cordero (izquierda) asumió la dirección general del Centro Nacional de la Música a mediados de diciembre del 2023. El español Calio Alonso es director de la Compañía Lírica Nacional desde febrero de este año. Foto: Facebook/Instagram

Ante consultas de La Nación y otros medios, Ricardo Chaves y Calio Alonso decidieron dar su versión de los hechos mediante un comunicado. En este documento, niegan categóricamente lo expuesto por Sofía Corrales.

“De ninguna forma, una decisión como la que se tomó puede tipificarse como acoso, persecución, discriminación de ninguna índole o agresión, máxime que doña Sofía no se verá afectada contractualmente, manteniendo el Centro Nacional de la Música, sus compromisos”, aseguran en el texto.

Según la respuesta del Centro Nacional de Música (institución que cobija a la Compañía Lírica Nacional”, la cantante presentó un reporte médico el 22 de julio, en el cual se le recomendaba reposo por dos días. Debido a esto, sostienen los directores, se tomó la decisión “técnico-artística y administrativa” de sustituir a la cantante.

Además, aseguran que al salir del Teatro Nacional por un pasillo, agredió física y verbalmente a un miembro del equipo de producción, situación que, afirman, fue presenciada por ambos funcionarios. Posteriormente, el presunto agredido presentó ante el OIJ una denuncia penal y el viernes 26 de julio se lo informó al Centro Nacional de la Música (CNM) mediante una carta al correo electrónico de la institución.

“Una vez conocida dicha denuncia, el CNM solicitó a doña Sofía que no participara de la presentación del día 28 de julio, de forma preventiva de cualquier circunstancia que pudiera afectar al fin público. Dicha medidas fue tomadas en resguardo del personal técnico y artístico, colaboradores y personas contratadas en la producción de la Temporada de Ópera 2024 de La Flauta Mágica, y siempre en comunicación con el Teatro Nacional, que además elevó oficialmente a lo interno los reportes de dicha situación”, continúa el escrito.

Más allá del comunicado, La Nación realizó algunas consultas a Ricardo Chaves (director del CNM) con el fin de dilucidar mejor algunos aspectos.

—¿Cómo se toma la decisión de que ante una aparente denuncia, sin que exista condena, se aparte a la cantante de la función del domingo?

–Tal y como se constata en las declaraciones, fuimos testigos de tal agresión verbal y la agresión física la escuché, mas no la vi. No podemos permitir un acto violento, menos en un espectáculo cultural o artístico.

—Entonces, para tenerlo claro, ¿la decisión obedece a la denuncia de la que fueron informados o al hecho que sostienen que presenciaron?

–Como dirección general de una institución de tanta responsabilidad pública y como representante legal de la misma no se puede tomar una decisión a la ligera valorando solamente los hechos de un agravio. Por ende, la decisión se toma en consideración de todos los aspectos y en valoración de no afectar el interés público.

—¿Por qué en el oficio se habla de una ‘medida preventiva y cautelar’? Este tipo de medidas solo las imponen los órganos judiciales...

–Cautelar es de cautela. Jamás a un nivel judicial. Eso corresponde a otras instancias.