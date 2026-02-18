Sala Constitucional ordena a ministro de Cultura determinar responsables por ‘daños irreversibles’ en el Teatro Nacional

Las intervenciones realizadas en el Teatro Nacional ocasionaron daños 'irreversibles' en el Teatro Nacional, de acuerdo con un informe de la Dirección de Patrimonio.

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo que cuestionó y denunció las intervenciones realizadas en el Teatro Nacional de Costa Rica durante octubre y noviembre de 2025, las cuales ocasionaron “daños irreversibles” en el inmueble patrimonial.

El órgano también le ordenó al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, que debe concluir el proceso administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias del caso en un plazo de dos meses.

“Según logró constatar el Tribunal Constitucional, las labores comenzaron el 15 de octubre de 2025, sin que los protocolos de intervención hubieran sido aprobados por la Dirección de Patrimonio Cultural, la cual apenas los recibió el 8 de diciembre de 2025″, reza la sentencia de la Sala.

