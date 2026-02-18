Revista Dominical

Sala Constitucional ordena a ministro de Cultura determinar responsables por ‘daños irreversibles’ en el Teatro Nacional

El órgano constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo que frenó las intervenciones realizadas en el inmueble durante octubre y noviembre de 2025.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Daños irreversibles en el Teatro Nacional
Las intervenciones realizadas en el Teatro Nacional ocasionaron daños 'irreversibles' en el Teatro Nacional, de acuerdo con un informe de la Dirección de Patrimonio. (La Nación/La Nación)







Teatro NacionalSala ConstitucionalPatrimonio
Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

