Editorial

Editorial: Patrimonio en un ‘pick-up’: lo que dice del país la foto de las puertas del Teatro Nacional

El Teatro Nacional no es un edificio más. Es parte de nuestra memoria construida, una herencia material de otros tiempos, un lenguaje arquitectónico que exige saberes específicos. La foto de las puertas del Teatro en un ‘pick-up’ no es un accidente, es un síntoma: resume una forma de hacer (y de deshacer) que reconocemos demasiado bien: la chambonada elevada a método

Por La Nación
Un par de puertas del Teatro Nacional fueron trasladadas en un pick-up.
No hay nada en esta imagen que sugiera especialización, planificación ni cautela. Por eso mismo, la foto es elocuente: porque no requiere explicación ni contexto adicional. (Redes sociales/Redes sociales)







