Director de Patrimonio confirma daño irreversible en puertas centenarias del Teatro Nacional: Vea cómo quedaron

Un recurso de amparo frenó parcialmente la intervención de ¢133 millones en inmueble patrimonial; director Guillermo Madriz dijo que no existía estudio técnico pese a advertencia de Patrimonio.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Remodelación Teatro Nacional
Las obras en el Teatro Nacional, que comenzaron en octubre de 2025, produjeron 'daños irreversibles', según el director de Patrimonio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







