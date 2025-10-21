Sale director de Patrimonio y llega el tercer jerarca durante este gobierno

El gobierno nombró a su tercer jerarca en la Dirección de Patrimonio Cultural tras la salida de Lynder Sánchez Fallas, “por temas personales”, este miércoles 15 de octubre.

El ingeniero civil, que pasaría al Viceministerio Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), donde había trabajado anteriormente, fue nombrado en el cargo por Jorge Rodríguez Vives en reemplazo de Sully López Ruiz.

Ahora, el nuevo director de Patrimonio es José Fernando Madrigal Fallas, quien tiene formación de arquitecto y experiencia en varias firmas de arquitectura. De acuerdo con el MCJ, es máster en rehabilitación, gestión y tecnología de la construcción de la Universidad de Cantabria, España, licenciado en arquitectura de la Universidad Latina, y publicista y máster en diseño publicitario y gestión de marcas de la Escuela de Diseño de Barcelona.

Trayectoria del nuevo director de Patrimonio

En su cuenta de LinkedIn, la red social de empleo, Madrigal se describe como director creativo y diseñador de experiencia de marca, “profesional con una sólida trayectoria en diseño comercial, branding y gestión de proyectos“. Se ha desempeñado en el ámbito de diseño de espacios comerciales.

Según publica en dicha red social, el nuevo director de Patrimonio laboró como encargado de la Unidad de Mercadeo del Instituto Nacional de Seguros desde abril del 2023 hasta su salida reciente, que también anunció en LinkedIn. También enumera puestos de coordinador asesor de la Dirección de Mercadeo y Transformación Digital y diseñador de experiencia de marca en el espacio laboral.

Asimismo, figura como propietario y diseñador creativo de Malasaña Experiencial Lab, enfocada en desarrollo de espacios comerciales.

El MCJ informó a La Nación que eligió a Madrigal como encargado de Patrimonio por su experiencia y curriculum. Trabajó en el proyecto Siderúrgicas en Brasil y fue arquitecto regional para Waltmart México y Centroamérica coordinando los modelos de prototipos de todas las tiendas.

Cambios en Patrimonio

En 2024, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural pasó a llamarse Dirección de Patrimonio, según una propuesta de reestructuración de la institución presentada en diciembre de 2023 ante el Ministerio de Planificación y cuya resolución fue recibida el 22 de febrero de 2024, según información del MCJ.