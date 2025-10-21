El País

Sale director de Patrimonio y llega el tercer jerarca durante este gobierno

Lynder Sánchez asumió el cargo en agosto del 2024. Nuevo jerarca viene de área de mercadeo del Instituto Nacional de Seguros.

Por Fernando Chaves Espinach
El edificio es donde está la sede oficial de la Academia, otorgado por Ley. Situado en la avenida central entre las calles 1 y 3, en el número 140. Ese edificio es el actual Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Nacional. En ese mismo edificio están las sedes de la Academia Costarricense de Historia y la Academia de Ciencias Genealógicas.
La Dirección de Patrimonio se ubica en la avenida central. (ACL para LN/ACL para LN)







Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

