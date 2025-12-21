Ministerio de Cultura abre investigación por deficiencias en obras del Teatro Nacional

Obras en las rejas del Teatro Nacional provocaron la molestia del exdirector de Patrimonio, Diego Meléndez.

El Ministerio de Cultura y Juventud abrió este sábado 20 de diciembre una investigación preliminar luego de que se detectaron fallas en las obras de mantenimiento y preservación de las puertas norte y sur del Teatro Nacional, en San José. Los trabajos deberán detenerse y rectificarse, mientras que la empresa encargada será multada.

Durante las últimas semanas, el arquitecto y exdirector del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura (2018-2022), Diego Meléndez, mantuvo una disputa con el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. En una publicación en sus redes sociales, Meléndez cuestionó el cambio de color de las rejas del Teatro Nacional, en medio de una discusión pública que sostuvo en Facebook con Rodríguez.

“Inconcebible que cambien arbitrariamente el color de las rejas, y con esa pintura brillante tan poco apropiada”, dijo Meléndez en la publicación realizada el pasado mes de noviembre.

La institución había compartido un video sobre los avances en las obras de conservación de sus muros y verjas perimetrales, destacando que los equipos técnicos trabajan con materiales seleccionados por su resistencia y durabilidad para garantizar una restauración “adecuada y de largo plazo”.

Tras las críticas de Meléndez, el ministro Rodríguez dijo que las críticas del arquitecto eran prematuras. “Inconcebible es que estés juzgando el trabajo sin conocer el detalle de la intervención (...) Cuando terminemos, juzga todo lo que quieras, pero no hagas olas donde no las hay, por favor”, respondió.

Choque en redes sociales entre el exdirector de Patrimonio, Diego Meléndez, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. (Captura/Captura de Facebook)

Ahora, semanas después, el ministerio comunicó que, desde el pasado 16 de diciembre, el ministro Rodríguez solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural un informe detallado sobre el avance de los trabajos de restauración en dichas puertas.

En el documento, entregado el 19 de diciembre, se concluyó que las obras no debían continuar, además de señalar la necesidad de rectificar los trabajos realizados.

En consecuencia, Rodríguez ordenó iniciar un proceso de investigación preliminar a los funcionarios involucrados en el procedimiento, así como la ejecución de una multa a la empresa encargada de la restauración, debido a atrasos y deficiencias en la gestión contractual y en la ejecución de las obras.

Además, el actual director de Patrimonio, José Fernando Madrigal, deberá mantener “una supervisión permanente de la ejecución de las obras con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos aplicables a un bien patrimonial de alto valor histórico”.

Madrigal afirmó que actualmente las puertas de los sectores norte y sur del Teatro Nacional se encuentran desmontadas y bajo custodia del propio teatro.

“Las puertas se van a trabajar con artesanos especializados para rehabilitar su ornamentación, molduras y otros detalles”, señaló el funcionario.

Obras de remodelación en el Teatro Nacional de Costa Rica. (Teatro Nacional/Captura de Facebook)

En una entrevista con La Nación en noviembre, Meléndez explicó que, cuando se va a restaurar un edificio antiguo, lo primero que hace es una investigación. ”Si hubieran hecho una investigación real, se hubiera encontrado con que esas rejas eran color café. Entonces, ahí es ya mi primera señal de alarma de que no hicieron investigación”, dijo.

Insistió en que cualquier modificación en un inmueble patrimonial debe basarse en evidencia histórica y no en “gustos personales”. Meléndez rebatió las críticas de Rodríguez contra su gestión asegurando que la postura del ministro parte de “la ignorancia”.

El actual director de Patrimonio, José Fernando Madrigal, admitió que los trabajos que se harán en las puertas buscarán eliminar brillos satinados, capas gruesas, empastados y acabados que no son compatibles con el carácter patrimonial del Teatro Nacional.

“Tanto desde la Dirección del Teatro Nacional de Costa Rica como desde la Dirección de Patrimonio Cultural, establecimos que debía mantenerse un acabado satinado mate, sin reflejos agresivos, que permitiera una lectura clara de los volúmenes, aristas y profundidades del relieve. Esta indicación no es coherente con el uso de pinturas al aceite tradicional, veladuras o técnicas de imitación de maderas o acabados decorativos historicistas”, explicó Madrigal.

Meléndez también recordó que, por ley, el mantenimiento del inmueble recae sobre el Teatro Nacional y su Junta Directiva, no sobre el Centro de Patrimonio.

“Nosotros desde el Centro de Patrimonio les brindamos toda la asesoría que necesitaron en todos los procesos, pero no era responsabilidad del Centro de Patrimonio restaurar el teatro, era responsabilidad del teatro”, señaló.

En sus redes sociales, Meléndez dio a entender que presentaría un recurso de amparo por lo que consideró una violación al patrimonio del país.

En un comunicado, el ministro Jorge Rodríguez reconoció que hubo negligencias en el proceso, y agradeció a las personas que han estado pendientes de las obras.