El País

Ministerio de Cultura abre investigación por deficiencias en obras del Teatro Nacional

Decisión de Cultura llega luego de que el exdirector de Patrimonio, Diego Meléndez, calificara como ‘inconcebible’ el cambio de color de las rejas del Teatro Nacional; en esa ocasión, el ministro Jorge Rodríguez descalificó sus críticas

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Agua empozada, Teatro Nacional
Obras en las rejas del Teatro Nacional provocaron la molestia del exdirector de Patrimonio, Diego Meléndez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de CulturaTeatro Nacional
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.