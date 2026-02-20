Accidente en la madrugada golpea uno de los edificios más icónicos de San José

La entrada principal de la Escuela Metálica resultó dañada tras un choque ocurrido la madrugada de este viernes, en San José centro, frente al Parque Morazán.

La entrada principal de la histórica Escuela Metálica (Escuela Buenaventura Corrales) sufrió daños la madrugada de este viernes, luego de que un vehículo se estrellara contra la estructura tras perder el control su conductor.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del edificio, frente al Parque Morazán en el centro de San José, cuando el automóvil impactó directamente contra el acceso principal del inmueble.

De momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni sobre el estado del conductor involucrado.

El Edificio Metálico —también conocido como Escuela Metálica— es uno de los inmuebles más emblemáticos del patrimonio histórico y educativo de Costa Rica. Alberga a la Escuela Buenaventura Corrales, una de las instituciones de educación primaria más antiguas del país.

La estructura fue diseñada y construida en Bélgica por el arquitecto Charles Thirion, elaborada en hierro forjado e inspirada en el diseño de la Torre Eiffel.

Posteriormente, fue transportada por barco hasta Costa Rica, donde se ensambló pieza por pieza.

El edificio fue inaugurado en 1896 y se convirtió en el primer inmueble metálico de Centroamérica.

Originalmente, el recinto albergó dos centros educativos separados, uno para niñas y otro para niños, bajo el nombre de Escuelas Graduadas de San José.

Desde entonces, ha mantenido de forma ininterrumpida su función educativa. Actualmente, en el edificio operan tres escuelas fusionadas bajo la denominación de Escuela Buenaventura Corrales, en honor a su principal impulsor.

Con el paso del tiempo, el desgaste natural provocó un deterioro progresivo de la estructura, lo que motivó un proceso de restauración y rehabilitación ejecutado entre 2009 y 2011.

Desde 1980, el inmueble fue declarado reliquia de interés histórico y arquitectónico nacional, condición que refuerza la relevancia del impacto ocurrido este viernes.

Las autoridades deberán ahora valorar los daños ocasionados por el choque y determinar las medidas necesarias para proteger la estructura, considerada uno de los símbolos más representativos de la historia educativa e industrial del país.