Accidente en la madrugada golpea uno de los edificios más icónicos de San José

Un vehículo se estrelló la madrugada de este viernes contra el acceso principal de uno de los edificios históricos más emblemáticos del país

Por Juan Fernando Lara Salas
La entrada principal de la Escuela Metálica resultó dañada tras un choque ocurrido la madrugada de este viernes, en San José centro, frente al Parque Morazán.
La entrada principal de la Escuela Metálica resultó dañada tras un choque ocurrido la madrugada de este viernes, en San José centro, frente al Parque Morazán. (Chat vecina/Cortesía)







