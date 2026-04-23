El País

Nuevo tren eléctrico recibiría aval de la Asamblea: Estos son los plazos, tarifas y detalles de la operación del nuevo sistema

Plan del Gobierno es iniciar licitación para el diseño y construcción de las dos líneas de tren este mismo año

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Por Patricia Recio
Cruces a nivel del tren.
El tren eléctrico comenzaría a operar en el 2030 según las estimaciones del Incofer. (Incofer/Incofer)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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