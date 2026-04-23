Nuevo tren eléctrico recibiría aval de la Asamblea: Estos son los plazos, tarifas y detalles de la operación del nuevo sistema

El tren eléctrico comenzaría a operar en el 2030 según las estimaciones del Incofer.

El financiamiento para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) recibiría este jueves la aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con lo que el gobierno tendrá la luz verde para iniciar el proceso de contratación para el sistema al que denominaron TIBI.

Estas son las principales características del proyecto que el Ejecutivo pretende impulsar y que se empezaría a construir el próximo año.

¿Qué tren planea construir el Gobierno?

El proyecto ferroviario que impulsa el Gobierno contempla la construcción de un sistema de tren eléctrico con dos líneas principales en la Gran Área Metropolitana. La iniciativa retoma una propuesta de la administración Alvarado Quesada, pero con ajustes importantes: menos líneas (de cinco pasa a dos) y menor frecuencia de viajes.

¿Por dónde pasará y qué rutas cubrirá?

El sistema incluirá dos recorridos:

Línea 1: San José – Cartago – Paraíso

San José – Cartago – Paraíso Línea 2: San José – Heredia – Alajuela centro

En total, se construirán 52 kilómetros de vía, con 30 estaciones, dos terminales nuevas y nueve pasos a desnivel.

Así varió el plan de Tren Eléctrico entre el Gobierno anterior y el actual FUENTE: INCOFER.

¿Cuál línea se construirá primero?

La primera en ejecutarse será la línea 2 (San José–Heredia–Alajuela).

Durante su construcción, el servicio actual de tren en ese corredor deberá suspenderse temporalmente.

¿Qué pasará con los trenes actuales?

Las rutas de Pavas y Belén seguirán operando con trenes diésel, pero no hay una fecha definida para su modernización ni para ampliar el sistema hacia otras zonas como Ciruelas o El Coyol, que sí estaban contempladas en el plan anterior.

¿Cómo será el servicio?

El sistema operará con 28 trenes, cada uno con capacidad para 300 pasajeros.

Horario: de 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

Frecuencia:

10 minutos en hora pico entre semana



15 minutos en hora pico los fines de semana



40 minutos en horas valle

Esto representa una reducción frente al plan anterior, que planteaba trenes cada cinco minutos durante todo el día.

Así varió el plan de Tren Eléctrico entre el Gobierno anterior y el actual

¿Cuánto costará el pasaje?

El precio promedio estimado sería de ¢1.245 por viaje. El proyecto no contempla subsidios estatales, por lo que el costo recaería directamente en los usuarios.

¿Cómo se conectará con otros medios de transporte?

Las estaciones estarán diseñadas para facilitar la movilidad:

Conexión con buses y taxis.

Espacios para bicicletas.

Integración entre distintos modos de transporte.

¿Cuándo empezaría a operar?

El cronograma plantea:

2026: inicio del proceso de licitación

inicio del proceso de licitación 2027: adjudicación del proyecto

adjudicación del proyecto 2028 – 2030: diseño y construcción

La construcción tomaría:

27 meses para la línea 2

30 meses para la línea 1

¿De dónde sale el dinero?

El proyecto se financiará con un crédito de $800 millones, compuesto por:

$550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica , incluyendo apoyo del Fondo Verde para el Clima

, incluyendo apoyo del Fondo Verde para el Clima $250 millones del Banco Europeo de Inversiones

Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá aportar $26,5 millones para expropiaciones.

¿Quién operará el tren?

Aunque el Estado financiará y contratará el diseño y construcción del sistema, la operación y el mantenimiento se concesionarán en una etapa posterior.

¿El proyecto pasará por revisión de la Contraloría?

No. Al igual que otros proyectos financiados por organismos internacionales, la licitación y adjudicación seguirán las normas del BCIE, sin pasar por la aprobación de la Contraloría General de la República