Política

Tras polémica por intento de freno, diputados dan aprobación definitiva a crédito para tren eléctrico

Préstamo con el BCIE tuvo respaldo unánime de las cinco fracciones parlamentarias

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Por Aarón Sequeira
En 2024 se alcanzó la cifra récord de más de 3.6 millones de personas movilizadas en tren.
El proyecto pretende la construcción y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren eléctrico. (Esteban Bermúdez/La Nación)







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Tren rápido de pasajerosCrédito del BCIEBCIE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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