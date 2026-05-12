Tras polémica por intento de freno, diputados dan aprobación definitiva a crédito para tren eléctrico

El proyecto pretende la construcción y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren eléctrico.

Después del polémico intento de freno al préstamo para construir el tren rápido de pasajeros (TRP) y de las ausencias del oficialismo que impidieron la votación, en la anterior legislatura, los diputados finalmente aprobaron este lunes, en segundo debate, el financiamiento del BCIE para concretar el proyecto.

Se trata de un empréstito por $800 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la construcción y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.

El expediente recibió el primer debate el pasado 21 de abril, de forma unánime, y su aprobación en segundo debate estaba prevista para el jueves 23 de abril; sin embargo, no fue posible porque las ausencias de varios oficialistas a la Comisión de Redacción impidieron elaborar el texto final del expediente.

Tampoco se pudo aprobar el lunes 27 ni el martes 28 de abril, porque esos días se ausentaron de la sesión tanto los oficialistas que lideraba Pilar Cisneros como sus aliados de Nueva Repúbica (PNR) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), para evitar que se discutieran los informes de la comisión que investigó el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a una exdiputada.

Diputados del PPSO en el plenario legislativo, este lunes 11 de mayo del 2026, poco antes de la aprobación definitiva del crédito para el tren eléctrico. (Aarón Sequeira/La Nación)

Antes de terminar funciones, la anterior fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) intentó frenar el avance de ese y otros dos créditos internacionales, con la misma estrategia que había acusado al gobierno de Rodrigo Chaves de aplicar: consultas ante la Sala Constitucional.

Sin embargo, el jueves pasado, el tribunal dio a conocer que declaraba las tres consultas inevacuables, porque la fundamentación “era insuficiente para ser consideradas admisibles”.

Extensa jornada de discusión

La votación del crédito para el tren se dio después de una extensa jornada de discusiones, que ya estaba generando incomodidad en la fracción oficialista, pues en la tramitación de dos créditos previos al del tren, diputados de la oposición hicieron uso de la palabra por poco más de dos horas.

El primero de esos créditos está contenido en el expediente 24.761, por $350 millones, fue firmado entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

El jefe del PPSO, Nogui Acosta, conversó con el jefe del FA, José María Villalta, por la extensa discusión que se dio este lunes en el Congreso, sobre tres créditos. (Aarón Sequeira/La Nación)

Este proyecto fue aprobado por 56 diputados, de forma unánime, lo mismo que el expediente 25.228, contratos de préstamo con el BIRF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para financiar el Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica.

Este otro empréstito, también aprobado por 56 legisladores de forma unánime, es por 115 millones de euros ($136 millones), con el Ministerio de Hacienda como órgano ejecutor y con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la coordinación técnida de la preparación, supervisión y seguimiento del programa.

Crédito para el tren eléctrico

El financiamiento para el TRP se compone de dos créditos, uno con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por $250 millones y otro con el BCIE por $550 millones.

El objetivo del proyecto es reconstruir, duplicar y electrificar el trayecto del ferrocarril entre Cartago y Alajuela, con extensiones al cantón de Paraíso, el centro de Alajuela y una nueva conexión entre las estaciones al Atlántico y al Pacífico, en el centro de San José.

El proyecto ferroviario que impulsa el gobierno contempla la construcción de un sistema de tren eléctrico con dos líneas principales en la Gran Área Metropolitana. La iniciativa retoma una propuesta del expresidente Carlos Alvarado, pero con menos líneas (de cinco pasa a dos) y menor frecuencia de viajes.

El sistema incluirá dos recorridos:

Línea 1: San José–Cartago–Paraíso

San José–Cartago–Paraíso Línea 2: San José–Heredia–Alajuela centro

En total, se construirán 52 kilómetros de vía, con 30 estaciones, dos terminales nuevas y nueve pasos a desnivel.

El sistema operará con 28 trenes, cada uno con capacidad para 300 pasajeros.

El precio promedio estimado sería de ¢1.245 por viaje. El proyecto no contempla subsidios estatales, por lo que el costo recaería directamente en los usuarios.

El cronograma plantea:

2026: inicio del proceso de licitación

inicio del proceso de licitación 2027: adjudicación del proyecto

adjudicación del proyecto 2028–2030: diseño y construcción

La construcción tomaría:

27 meses para la línea 2

30 meses para la línea 1

Al igual que otros proyectos financiados por organismos internacionales, la licitación y adjudicación del TRP seguirán las normas del BCIE, sin pasar por la Contraloría General de la República.