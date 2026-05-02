Política

PLN frena aprobación de crédito para tren eléctrico con la misma estrategia que acusó al Gobierno de pretender aplicar

Medida desató un nuevo pulso político y profundizó el juego de culpas entre el oficialismo y la oposición por el escaso avance de proyectos país

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
Elección y cambio de Directorio legislativo para el periodo 2026-2027
Óscar Izquierdo, exjefe de fracción y director político del PLN, conversa con Álvaro Ramírez, quien heredó el cargo como lider verdiblanco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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1 de mayoAsamblea LegislativaPLNPPPSONogui AcostaÁlvaro Ramírez
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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