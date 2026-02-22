Política

Laura Fernández pidió a diputados dejar siete proyectos de ley aprobados: le explicamos en qué consisten

Crucitas, especialistas para la Caja, agilizar el proceso para expropiaciones, préstamos internacionales y el tren rápido de pasajeros son algunos de los proyectos que Fernández pidió aprobar; se los explicamos

Por Roger Bolaños Vargas

Laura Fernández, ministra de la Presidencia y presidenta electa de la República, pidió a los jefes de las fracciones legislativas apurar el trámite y dejarle aprobados siete proyectos de ley antes de que termine el actual periodo de esta Asamblea Legislativa. A continuación, le explicamos en qué consiste cada una de esas iniciativas.








Laura FernándezProyectos de leyCongreso
Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

