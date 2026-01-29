Juan Carlos Hidalgo sobre decisión de María Marta Carballo: ‘Para mí, como candidato presidencial, lo que corresponde es la expulsión del partido’

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, se refirió a la decisión de la diputada María Marta Carballo tras el debate “Apolítico” del medio digital No Pasa Nada.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reaccionó al anuncio de la diputada socialcristiana María Marta Carballo de dar su voto a Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

Ante la decisión de Carballo, Hidalgo afirmó que “para mí, como candidato presidencial, lo que corresponde es la expulsión del partido”, según indicó a La Nación tras su salida del debate “Apolítico” del medio digital No Pasa Nada.

Durante el transcurso del debate, Carballo publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que, pese a su trabajo realizado en la Asamblea Legislativa, Hidalgo y su equipo de campaña la apartaron del proyecto político nacional y provincial, debido —según indicó— a su diferencia de criterio en la votación sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en la cual Carballo votó en contra.

“Respeté esa decisión y por eso me mantuve al margen de esta campaña, sin atacar a nadie, sin restarle a nadie, pero hay decisiones que uno no puede evadir y debe tomar con valentía”, explicó Carballo.

Posteriormente, indicó que tomó la decisión de votar por Laura Fernández debido a que es la candidata que podría abordar de manera integral soluciones para reducir las listas de espera, atraer y retener especialistas, así como impulsar alianzas con universidades y el sector privado para disminuir los tiempos de atención, luchas que —dijo— ha dado en los últimos meses.

Reacción de Juan Carlos Hidalgo

Al respecto, Hidalgo indicó que no estaba al tanto de la decisión de la diputada, debido a que se encontraba participando en el debate; sin embargo, comentó que “no le sorprende para nada”.

“Estas diputaciones manifestaron en absoluto su lealtad hacia el presidente Rodrigo Chaves”, agregó Hidalgo.

El candidato señaló que corresponde a los órganos internos del PUSC tomar medidas al respecto.

Consultado sobre si, como candidato, pedirá alguna sanción específica, indicó: “Yo los expulsé desde hace meses de mi campaña, cuando ya fue evidente que sus lealtades estaban en otra parte”.

Mencionó que el siguiente paso es que el Tribunal de Disciplina, un órgano independiente, reciba “la denuncia al respecto, que no me queda duda de que la habrá”, y sean esas instancias las que determinen las medidas a adoptar.