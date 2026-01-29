Política

Juan Carlos Hidalgo sobre decisión de María Marta Carballo: ‘Para mí, como candidato presidencial, lo que corresponde es la expulsión del partido’

El candidato aseguró que la decisión no le sorprende, pues afirmó que esas diputaciones han manifestado su lealtad al presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Juan Carlos H y María Marta C
Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, se refirió a la decisión de la diputada María Marta Carballo tras el debate “Apolítico” del medio digital No Pasa Nada. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Juan Carlos HidalgoMaría Marta Carballo
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.