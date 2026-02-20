Jefa de fracción del FA pide mesa de trabajo sobre Crucitas; Laura Fernández lanza un ‘reto’ como respuesta

La jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, y la presidenta electa, Laura Fernández, coincidieron en generar una mesa de trabajo para discutir soluciones sobre Crucitas.

Este jueves la también ministra de la Presidencia se reunió con los jefes de fracción de la actual Asamblea Legislativa. En esa cita, Fernández enumeró una lista de proyectos de ley que, según sus pretensiones, deberían ser aprobados antes de acceder a la Presidencia de la República, el próximo 8 de mayo.

Uno de ellos es la iniciativa para autorizar la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas, en Cutris de San Carlos. Se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo que propone realizar subastas públicas para otorgar las concesiones mineras.

El FA, sin embargo, se opone a esa iniciativa por considerar que genera graves daños ambientales, razón por la cual ha presentado múltiples mociones.

“Sobre el tema de Crucitas, en particular, yo quería aprovechar esa disposición que usted plantea para que se abra una mesa y poder discutir el proyecto (se corta la transmisión)... y definir cuál sea (el proyecto) más factible para resolver sin que se vuelva un tema polarizante ni que entrabe la Asamblea, ni mucho menos”, dijo la jefa frenteamplista.

“Es poder ver cuáles son todas las propuestas que hay sobre el tema Crucitas, cuáles son las bondades de uno, los riesgos de otro. El tema de los ingresos, el impacto ambiental. Yo solicitaría, muy respetuosamente, que se pudiera ver no solamente el proyecto propuesto por el Ejecutivo, sino el proyecto que ha puesto el FA y las comunidades sobre la temática”, recalcó Alfaro.

Ante esa propuesta, posteriormente, la presidenta electa le respondió: “Aprovechando, doña Rocío, que usted lo puso en la mesa, yo le quiero lanzar un reto: ¿Qué le parece si hacemos esa sesión sobre Crucitas y valoramos los dos modelos (el del FA y el del Ejecutivo) con una mesa que la podemos integrar juntas?“

Crucitas, en San Carlos, se ha convertido en una zona que ha proliferado la extracción ilegal de oro. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)

“Si el modelo del FA se demuestra que es un modelo que no cumple con la atención integral del problema, ustedes aceptan esa decisión en una mesa de trabajo y quitan las mociones. Sentémonos y lo vemos juntas. Lo podemos hablar después, pero sentémonos”, añadió Fernández.

Señaló que el ejercicio sería hacer “política comparada” entre ambos proyectos de ley y si “le demuestro técnicamente que el que está en corriente avanzado (el del Ejecutivo), y que ya dictaminó la Comisión de Alajuela, es el que más conviene, usted retira las mociones”, le reiteró la presidenta electa.

“Si es al revés, también lo hacemos. Ahí le dejo planteado para que lo hagamos”, finalizó Fernández.