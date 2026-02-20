Política

Jefa de fracción del FA pide mesa de trabajo sobre Crucitas; Laura Fernández lanza un ‘reto’ como respuesta

El gobierno propone permitir la minería a cielo abierto en Crucitas. El Frente Amplio se opone

Por Sebastián Sánchez
Rocío Alfaro y Laura Fernández acordaron discutir el tema de Crucitas.
Rocío Alfaro y Laura Fernández acordaron discutir el tema de Crucitas. (Canva/La Nación)







