Dos partidos rechazan dar vía rápida a plan de subastas de minería a cielo abierto en Crucitas

Iniciativa impulsada por diputado chavista solamente tuvo el apoyo de 22 diputados, pero necesitaba aval de 38 congresistas

Por Aarón Sequeira
Planta ilegal Crucitas de Cutris
La Fuerza Pública ha hecho varios operativos en Crucitas de Cutris, para desmantelar campamentos clandestinos de minería ilegal. (Cortesía Fuerza Pública/Cortesía Fuerza Pública)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

