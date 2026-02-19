Tres peajes y pago desde la primera etapa: esto costaría transitar por la nueva ruta a San Ramón

El primer peaje en entrar en operación sería el de la General Cañas, aunque su ubicación ahora será en otro punto.

La ampliación de la vía entre San José y San Ramón estaría finalizada en el 2031, según el último cronograma presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El corredor de 55 km, que iniciará en La Sabana, se financiará mediante un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que será cubierto mediante tarifas de peaje, aunque el proyecto siempre sería administrado por el Estado, mediante un modelo de financiamiento “autosostenible”.

Eso implicaría que mientras se van desarrollando las obras, se irían habilitando los peajes y esos recursos irán directo al pago de la deuda.

De acuerdo con los datos presentados por el jerarca del MOPT este miércoles, el proyecto dispondrá de tres casetas de peaje que se ubicarán en Los Arcos, (600 metros antes del Centro de Convenciones), en El Coyol (400 metros antes del puente peatonal frente a la Dos Pinos) y entre el Intercambio de Grecia y el puente Rafael Iglesias.

El recorrido completo por sentido pasando esas tres estaciones tendrá un costo de ¢1.523 por sentido para los vehículos livianos. Aunque el monto más alto se aplicará en el peaje de Grecia.

Ese monto había sido anunciado desde inicios del 2024. Posteriormente, en abril del año pasado, las autoridades habían anunciado que la tarifa se reduciría gracias a un ajuste en la operación crediticia con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); no obstante, hasta ahora el costo se mantiene.

El monto es similar al que había sido propuesto por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica, cuando se presentaron los estudios de factibilidad para este proyecto ($3 por sentido). No obstante, el Gobierno alega que la tarifa actual es menor debido a que el tipo de cambio vigente a finales del 2020, cuando se presentó el estudio, era mayor al actual. En ese momento se estimó que el recorrido costaría ¢1.800

El monto actual, sí sería menor si se compara con el propuesto durante la fallida concesión que se llevaría a cabo con la empresa OAS, el cual había sido estimado en ¢1.965 por recorrido en el 2013. Ese monto, traído a valor presente, sería de ¢2.413

El mayor flujo previsto para el corredor es el de los vehículos que viajan por la General Cañas, es decir hasta Alajuela y viceversa. Para esta población, la tarifa diaria sería de ¢364 por sentido.

Adicionalmente, el proyecto tendrá otras tres estaciones de peajes, en las llamadas ramales, que se aplicarán al ingreso y salida de Río Segundo, el Colegio Castella y Grecia. En estas casetas, las tarifas serán de ¢105, ¢164 y ¢230 respectivamente para los autos livianos y las motos.

La intención del MOPT es que el proyecto se ejecute por tramos. El primero en habilitarse sería precisamente el de la General Cañas. Una vez que esa sección esté completa, se comenzarían a cobrar los peajes y así sucesivamente.

El plan presentado por el MOPT contempla contratar dos empresas distintas para la ejecución de las obras, las cuales trabajarán de manera simultánea.

El ministro explicó que la primera se encargará del tramo entre La Sabana y el Aeropuerto; mientras que la segunda tendrá a su cargo la radial Río Segundo y el trayecto desde el cruce de Manolos hasta San Ramón.

Todo el trayecto contempla la construcción de un carril adicional por sentido. El tronco principal del corredor se divide en seis secciones: La Sabana-Repretel, con cuatro carriles por sentido; Repretel-Real Cariari, con cuatro carriles por sentido; Real Cariari-Aeropuerto, con cuatro carriles por sentido; Aeropuerto-cruce de Manolos, con dos y tres carriles por sentido; Manolos-Naranjo con dos carriles por sentido; y Naranjo-San Ramón, también con dos carriles por sentido.

El proyecto contempla 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos, 20 puentes peatonales y la construcción de 4,5 km de la radial a Río Segundo, así como obras complementarias.