José Miguel Villalobos promueve a una diputada del PUSC para ocupar un cargo en el gobierno de Laura Fernández

El oficialista José Miguel Villalobos planteó que la diputada socialcristiana María Marta Carballo podría ocupar un cargo en el próximo gobierno de Laura Fernández.

El diputado electo José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), abogó por que la presidenta electa Laura Fernández nombre a la actual legisladora del PUSC, María Marta Carballo, en un cargo de gobierno.

“Felicito a María Marta (Carballo). Ojalá ella tuviera un espacio y el gobierno entrante la considerara en algún cargo. La conozco desde que era muchachita; conocí a sus padres en Limón, del Partido Unidad Social Cristiana. Me honró coincidir con ella y es una persona de lujo”, dijo Villalobos al medio Trivisión.

El abogado añadió que estaría muy contento de tenerla de compañera, “aunque sea ella en el Ejecutivo o en una (institución) autónoma”, y él en el Congreso.

Carballo votó en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves en dos ocasiones: por el caso BCIE-Cariñitos y por la presunta beligerancia política. Villalobos fue el abogado del presidente en esos casos.

La diputada tomó esa postura pese a que el excandidato presidencial socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, pidió a su fracción votar a favor de levantar el fuero de Chaves. Posteriormente, anunció que marginaría de su campaña a quienes apoyaron al mandatario.

La diputada no ha informado de su separación del PUSC.

Acercamientos con el chavismo

El 20 de enero pasado, la congresista tuvo un encontronazo con su compañero de fracción Carlos Felipe García, quien reclamó que el gobierno de Rodrigo Chaves no ha convocado sus proyectos de ley, pero sí los de su compañera de bancada, María Marta Carballo.

En ese momento, el Congreso se encontraba en período de sesiones extraordinarias; es decir, el Ejecutivo tenía el control de la agenda legislativa.

García dijo que la agenda de la Asamblea estaba “monopolizada” con proyectos de Carballo.

Carlos Felipe García se encara con sus compañeros del PUSC

En noviembre pasado, La Nación reportó que Chaves habría excluido de las sesiones extraordinarias los proyectos de los diputados que votaron a favor de levantarle su inmunidad, el 22 de setiembre. Mientras, habría convocado proyectos de ley de legisladores que votaron en contra de desaforarlo.