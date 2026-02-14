Política

José Miguel Villalobos promueve a una diputada del PUSC para ocupar un cargo en el gobierno de Laura Fernández

La congresista socialcristiana votó en contra de levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves

Por Sebastián Sánchez
El oficialista José Miguel Villalobos planteó que la diputada socialcristiana María Marta Carballo podría ocupar un cargo en el próximo gobierno de Laura Fernández.
