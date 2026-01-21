Política

Diputado del PUSC critica agenda ‘monopolizada’ por compañera que votó contra el desafuero de Rodrigo Chaves; vea el video

El reclamo surge en medio de tensiones internas en el PUSC por el trato a los proyectos de ley. Legislador tuvo un segundo intercambio con otro compañero de bancada

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Reunión fracción PUSC
En la foto, Carlos Felipe García y María Marta Carballo, legisladores del PUSC. (MAYELA LOPEZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Felipe GarcíaMaría Marta CarballoPUSCRodrigo ChavesInmunidad presidencial
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.