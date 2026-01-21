Diputado del PUSC critica agenda ‘monopolizada’ por compañera que votó contra el desafuero de Rodrigo Chaves; vea el video

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, reclamó que el gobierno de Rodrigo Chaves no ha convocado sus proyectos de ley, pero sí los de su compañera de bancada, María Marta Carballo.

Durante su intervención, García señaló que el Congreso mantiene dispensados varios proyectos, entre ellos los relacionados con el sector arrocero (para crearles un fondo de auxilio), las jornadas laborales de 12 horas y que, además, hoy conocerían la iniciativa sobre médicos especialistas.

En un inicio, el legislador indicó que se abordaría el tema de medicamentos; sin embargo, según consta en la transmisión legislativa, Carballo lo corrigió para precisar que se trataba del proyecto de especialistas.

Ante esto, García respondió: “A especialistas, perdón. Es que como usted ha tenido tan monopolizada la agenda, doña María Marta, se me enredan. Solo proyectos suyos hemos visto estos días”.

Carlos Felipe García se encara con sus compañeros del PUSC

Posteriormente, aunque no se distingue con claridad la intervención de Carballo, García reaccionó a un aparente reclamo y añadió: “Diay, sí, el que puede, puede… pero qué lástima cuando la mayoría también se siente excluida, pero es parte del sistema”, concluyó el diputado.

La diputada Carballo votó en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves en dos ocasiones: por el caso BCIE-Cariñitos y por la presunta beligerancia política.

Esto, pese a que el candidato socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, pidió a su fracción votar a favor de levantar el fuero de Chaves. Posteriormente, anunció que marginaría de su campaña a quienes apoyaron al mandatario.

María Marta Carballo, del PUSC, durante la discusión del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en diciembre pasado. (Asamblea Legislativa /La Nación)

En noviembre pasado, La Nación reportó que Chaves habría excluido de las sesiones extraordinarias los proyectos de los diputados que votaron a favor de levantarle su inmunidad, el 22 de setiembre. Mientras, habría convocado proyectos de ley de legisladores que votaron en contra de desaforarlo.

García votó a favor del levantamiento del fuero en las dos ocasiones.

El proyecto de los especialistas, de la diputada Carballo, busca establecer un marco para declarar inopia de médicos especialistas y permitir su contratación temporal.

Más reclamos

Los cuestionamientos de García hacia sus compañeros de bancada no terminaron ahí.

Tras el intercambio con Carballo, y aunque el audio no se distingue con claridad en la transmisión, el diputado Horacio Alvarado aparentemente le habría hecho un reclamo.

Diputado Horacio Alvarado, del PUSC. (Albert Marín)

Ante esto, García respondió: “No, don Horacio, no me estoy contradiciendo; por lo menos yo hablo en este plenario, alzo la voz y digo lo que pienso. No pase los cuatro años…”, finalizó.