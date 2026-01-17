Gobierno convoca en sesiones extraordinarias proyecto de jornadas 4-3

Los diputados verán el proyecto en las dos últimas semanas de sesiones extraordinarias.

El Gobierno incluyó en un nuevo decreto de convocatoria para las sesiones extraordinarias que finalizan el próximo 31 de enero, el proyecto 24.290 de “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales”, conocido como jornadas 4-3”.

Eso significa que los diputados sesionarán todos los días en la mañana y en la tarde para darle prioridad a esta iniciativa.

El proyecto conocido como jornadas 4-3 estuvo en vía rápido el año anterior, pero el Gobierno lo desconvocó el 5 de noviembre.

La propuesta de ley de jornadas laborales 4-3, plantea la las jornadas diurna y mixta, de 12 horas con un máximo de cuatro días consecutivos de trabajo y tres días libres, además la jornada nocturna de 12 horas con un máximo de tres días consecutivos de trabajo y cuatro días libres.

Para las jornadas de 12 horas plantea un pago adicional del 17% sobre el salario mínimo para los trabajadores en horario diurno o mixto, y del 25,5% para los de turno nocturno, a fin de compensar lo que no se ganaría por horas extra.

A finales de octubre, los diputados aprobaron una moción que obligaba al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a implementar un plan piloto para probar los resultados de la reducción progresiva del turno de trabajo semanal, dentro del proyecto sobre jornadas laborales extendidas de 12 horas.

Con esa moción, se incluyó en el mismo proyecto la obligación de implementar, en un plazo de 12 meses a partir de la vigencia de la ley, un plan para probar la reducción de la jornada semanal, de 48 horas a 40, sin reducción de salario.