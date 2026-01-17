El País

Gobierno convoca en sesiones extraordinarias proyecto de jornadas 4-3

Diputados sesionarán por las mañanas y solo verán este tema en las próximas dos semanas

Por Patricia Recio
Sesión plenaria del martes 25 de junio de 2024
Los diputados verán el proyecto en las dos últimas semanas de sesiones extraordinarias. (Mayela López)







Patricia Recio

