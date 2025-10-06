Editorial

Editorial: Luego de tres años perdidos, gobierno presenta su disminuido proyecto de tren

Después de tres años perdidos, el gobierno presentó un nuevo plan de tren eléctrico con menos líneas, menor frecuencia y pasajes mucho más caros. La decisión de ‘sepultar’ el avanzado proyecto de la anterior administración no fue sustentada en estudios técnicos ni financieros

EscucharEscuchar
Por La Nación
El proyecto de Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) fue desechado con total ligereza por el gobierno de Rodrigo Chaves, el 20 de julio de 2022.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialtrenTREMTren Eléctrico MetropolitanoGAMCarlos AlvaradomovilidadRodrigo ChavesBanco Centroamericano de Integración EconómicaBCIE
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.