Política

Así justifican jefaturas del PLN priorizar reunión con Laura Fernández sobre sesión clave por denuncia contra Fabricio Alvarado

Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, jefe y subjefa, estaban reunidos con la presidenta electa, Laura Fernández, cuando el plenario no lograba completar el cuórum necesario

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La fracción saliente del PLN justificó la ausencia de su jefe y subjefa de fracción a la sesión del lunes, que por falta de cuórum no se pudo realizar para tomar una decisión sobre la denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.
La fracción saliente del PLN justificó la ausencia de su jefe y subjefa de fracción a la sesión del lunes, que por falta de cuórum no se pudo realizar para tomar una decisión sobre la denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual. (Lucía Astorga/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLNÓscar IzquierdoAlejandra LariosFabricio Alvarado
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.