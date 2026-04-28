Así justifican jefaturas del PLN priorizar reunión con Laura Fernández sobre sesión clave por denuncia contra Fabricio Alvarado

La fracción saliente del PLN justificó la ausencia de su jefe y subjefa de fracción a la sesión del lunes, que por falta de cuórum no se pudo realizar para tomar una decisión sobre la denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) justificó este martes la ausencia de su jefe y subjefa de bancada en la sesión convocada para la tarde del lunes, para definir la amonestación ética pública contra el diputado Fabricio Alvarado,para atender una reunión con la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

Los liberacionistas Óscar Izquierdo y Alejandra Larios figuraron entre los 23 diputados que no se presentaron, lo que impidió alcanzar el cuórum requerido de 38 legisladores.

Así defiende el PLN su ausencia en sesión clave por denuncia contra Fabricio Alvarado

Ante los cuestionamientos, Izquierdo afirmó que consideraron necesario reunirse con Fernández, para garantizar el compromiso por parte del oficialismo, de que votarían los proyectos en agenda que están listos para segundo debate.

Los ocho diputados del oficialismo y los seis fabricistas, junto con otros aliados de la bancada de gobierno, estuvieron entre los ausentes en la sesión del lunes.

Las curules vacías de Izquierdo y Larios destacaron, debido a los llamados previos que hizo el PLN para que se efectuara la sesión del plenario y se avanzara en la aprobación de segundos debates. (Aarón Sequeira/La Nación)

Entre las propuestas en el orden del día para aprobarse en segundo debate, se encuentra el 24.761, que pretende la aprobación de una deuda por $350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Banco Mundial, para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

También está el 25.291 para adquirir un préstamo de $800 millones con el BCIE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos fondos se utilizarían para la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.

Ambas iniciativas forman parte de la lista de siete proyectos prioritarios que Laura Fernández pidió aprobar a las fracciones legislativas salientes.

“Se generó un compromiso de votar los empréstitos y Liberación Nacional cumplió su palabra, votó en primer debate los empréstitos”, indicó Izquierdo.

Ausencia en la Comisión de Redacción

Sin embargo, según el jerarca verdiblanco, la semana anterior se puso en entredicho el compromiso de la fracción oficialista de dejar aprobadas las iniciativas de ley, antes de que asuma la nueva conformación del Congreso, el próximo 1.° de mayo.

Según Izquierdo, no fue posible votar las iniciativas que están para segundo debate en la sesión del jueves del plenario, porque la Comisión de Redacción no pudo sesionar durante la manaña, debido a la ausencia de dos diputadas oficialistas y de un integrante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Solo habrían asistido las verdiblancas Rosaura Méndez y Andrea Álvarez, integrantes del foro. Se ausentaron Alexander Barrantes y Paola Nájera, del oficialismo, así como el socialcristiano Carlos Felipe García.

“Ese mismo día, gracias al esfuerzo de esas dos compañeras (del PLN), se convocó de nuevo a la Comisión de redacción en la noche y gracias al esfuerzo de que en la Unidad cambiaron una de las personas que estaban en la comisión, e ingresó el jefe de fracción de la Unidad, entonces se pudo sesionar. Igual las dos personas de la bancada oficialista no asistieron a esa sesión”, añadió Izquierdo.

En lugar de García habría asistido Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC. La Comisión de Redacción es la encargada de aprobar la versión final de los textos que se convertirán en ley de la República.

Falta de certeza

El jefe liberacionista dijo que esto provocó la necesidad de tener “certeza de que sí quieren aprobar los segundos debates”, en referencia con el oficialismo.

“Teníamos que aclararlo con la presidenta electa, más que con la ministra de la Presidencia, que asuma la responsabilidad desde ahora. Ella dijo que sí estaba de acuerdo que se votaran los segundos debates, yo espero cumpla la palabra, se hagan presentes y voten los segundos debates”, mencionó.

La reunión con Fernández estaba prevista para iniciar a las 2:00 p. m.; sin embargo, según Izquierdo, inició con un retraso de unos 10 minutos debido a la llegada tardía de la futura mandataria. La sesión del plenario estaba convocada para las 3:00 p. m.

Primero los informes sobre Alvarado

Para este martes, el primer punto en el orden del día que los diputados deben conocer —tal como ocurrió el lunes, antes de entrar a los segundos debates— son los tres informes emitidos por la comisión especial legislativa que analizó la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual contra la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.

Dos de los informes recomiendan sancionar al legislador evangélico, mientras que un tercero —firmado por la diputada fabricista Olga Morera y el oficialista Waldo Agüero— plantea archivar el caso sin sanción y que este continúe en la vía judicial.

Los legisladores salientes acordaron que la última sesión de este periodo será la de este martes 28 de abril, con el fin de facilitar el proceso de transición.

“Espero que almuercen tempranito”, con estas palabras el jefe de fraccción del PLN, Óscar Izquierdo, hizo un llamado a la bancada oficialista para que se presente a la sesión de plenario y se logre el cuórum necesario para definir si se impone una amonestación ética pública a Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.