Política

Laura Fernández: Asamblea debe ‘hacer lo correcto’ en caso contra Fabricio Alvarado por supuesto abuso sexual

La presidenta electa brindó su criterio sobre la decisión que deben tomar los diputados salientes, antes que finalice su periodo de cuatro años

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Por Lucía Astorga
La presidenta electa, Laura Fernández, brindó su criterio sobre cómo debe proceder la Asamblea Legislativa en el caso contra el diputado Fabricio Alvarado, por supuesto abuso sexual.
La presidenta electa, Laura Fernández, brindó su criterio sobre cómo debe proceder la Asamblea Legislativa en el caso contra el diputado Fabricio Alvarado, por supuesto abuso sexual. (Diseño Canva /La Nación)







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Laura FernándezFabricio AlvaradoDenuncia por abuso sexual
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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