Laura Fernández acusa a Fabricio Alvarado de acoso en debate Columbia - U Latina

Un tenso cruce marcó el debate presidencial entre Laura Fernández y Fabricio Alvarado, con acusaciones mutuas y señalamientos personales

Por Christian Montero
Laura Fernández, candidata del PPSO, participa en el debate Columbia - U Latina.
Laura Fernández, candidata del PPSO, participa en el debate Columbia - U Latina. La acompañan Jose Aguilar de Avanza y Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional. (John Durán/John Durán)







Christian Montero

