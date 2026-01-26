Debate Columbia - U Latina: arranca el debate, siga aquí los acontecimientos

Este lunes se realiza el debate presidencial de la radioemisora Columbia y la U Latina, previo a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

El espacio reúne a seis candidatos presidenciales: Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República; Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA); Álvaro Ramos Chaves, José Aguilar Berrocal, de Avanza y Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El debate Columbia - U Latina reúne a Claudia Dobles, Fabricio Alvarado, José Aguilar, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Laura Fernández. Ellos compiten por la presidencia en las Elecciones 2026. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

El inicio del debate se tiene previsto para las 6 p. m. En esta nota le llevaremos todas las actualizaciones.

6:10 p. m. Empieza el debate Copiado!

Los seis candidatos comenzaron el debate de Columbia - Universidad Latina a las 6:10 p.m. (John Durán/John Durán)

Con diez minutos de retraso, el debate de la radioemisora y la casa de estudios empezó.

Evelyn Fachler, directora de Noticias Columbia, saludó y explicó que los seis invitados son los que encabezan las pricipales encuestas.

También explicó que esta será una dinámica de tres bloques de preguntas: una de tejido social, otra de democracia y trabajo y otra de propuestas. Finalmente, habrá un cuarto bloque con un mensaje final.

Posteriormente presentó a los candidatos.

5:20 p. m. Candidatos comienzan a llegar al debate Copiado!

Fabricio Alvarado Muñoz, del partido Nueva República, fue el primero en llegar al debate Columbia - U Latina. (John Durán/John Durán)

Los candidatos comenzaron a llegar al auditorio de la Universidad Latina en Montes de Oca.

El primero fue Fabricio Alvarado, a las 5:12 p. m.

“Estamos listos para debatir con quien sea”, destacó Alvarado.

El candidato indicó que no visualiza el debate solo como una oportunidad de discutir con sus adversarios, sino de ser escuchado por los costarricenses.

Posteriormente, llegó Ariel Robles, a las 5:20 p. m. “Espero poder ver a Laura por fin en un debate”, dijo refiriéndose a Fernández, quien declinó la participación a varios debates.

Declaraciones de las candidaturas a la presidencia previo al debate de Radio Columbia

A las 5:50 p. m. llegó la candidata oficialista Laura Fernández en medio de un gran despliegue de seguridad. No dio declaraciones.

Cinco minutos después ingresó José Aguilar Berrocal, acompañado de su esposa Johana Bukele.

“Venimos con propuestas, venimos con firmeza y venimos con el corazón lleno de amor por este país y por los costarricenses”, señaló.

Álvaro Ramos llegó a esa misma hora, acompañado de su esposa y saludando a sus simpatizantes.

5:00 p. m. ambiente previo al debate Copiado!

Una hora antes del inicio del debate, simpatizantes de los diferentes partidos están en las afueras de la casa de estudio con banderas y música, animando la llegada de cada candidato.

Entra las consignas, los partidarios de Liberación Nacional y de Agenda Ciudadana el grito de “Fuera Chaves” fue constante.