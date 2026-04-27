Política

Jefes de fracción del PLN se reunían con Laura Fernández mientras no se completaba el cuórum por caso Fabricio Alvarado

La falta de asistencia de 23 diputados impidió avanzar con la sesión

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Por Lucía Astorga
La presidenta electa, Laura Fernández, se reunió con el jefe y la subjefa de fracción del PLN, Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, mientras el plenario no completaba el cuórum necesario para sesionar.
La presidenta electa, Laura Fernández, se reunió con el jefe y la subjefa de fracción del PLN, Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, mientras el plenario no completaba el cuórum necesario para sesionar. (Lucía Astorga/La Nación/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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