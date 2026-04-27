Jefes de fracción del PLN se reunían con Laura Fernández mientras no se completaba el cuórum por caso Fabricio Alvarado

La presidenta electa, Laura Fernández, se reunió con el jefe y la subjefa de fracción del PLN, Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, mientras el plenario no completaba el cuórum necesario para sesionar.

Los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, estaban reunidos en la oficina de la bancada verdiblanca, en el sétimo piso del Congreso, con la presidenta electa, Laura Fernández, al mismo tiempo que en el plenario no se lograba concretar el cuórum necesario para sesionar y definir una eventual sanción al diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

La ausencia de Izquierdo y Larios, así como de otros 21 legisladores, impidió que se lograran sumar los 38 diputados necesarios para que el plenario pudiera sesionar y decidir si se impone una amonestación ética pública contra Fabricio Alvarado, como lo recomendaron dos informes de la comisión especial legislativa que analizó la denuncia por presunto abuso sexual contra la exdiputada Marulin Azofeifa.

Laura Fernández se reunió con jefes de bancada del PLN previo a sesión para definir caso de Fabricio Alvarado

“Don Óscar y yo teníamos pendiente esta reunión, también con la diputada Larios, hace algunos días que él y yo habíamos acordado conversar en la recta final, especialmente sobre los proyectos de ley en segundo debate”, declaró Fernández ante una consulta de La Nación.

Este martes será el último día de trabajo de la Asamblea Legislativa del periodo 2022-2026.

Igualmente, la presidenta electa y ministra de la Presidencia, dijo estar muy agradecida con los verdiblancos por el apoyo mostrado para avanzar en la aprobación del crédito por $800 millones para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) .

No obstante, horas antes del inicio de la sesión del plenario, la bancada del PLN hizo un llamado al Poder Ejecutivo y la fracción oficialista para que el empréstito quedara aprobado este lunes en segundo debate, lo cual no fue posible por la incapacidad de reunir el cuórum necesario.

“La Fracción de Liberación Nacional está listo para votar hoy. Lo que falta es decisión política del Gobierno y su fracción. Costa Rica no puede seguir perdiendo oportunidades por cálculos o indecisiones”, reclamó el PLN en un comunicado de prensa.

Entre las ausencias más notables a la sesión de este martes se cuentan los ocho diputados del oficialismo y y los seis integrantes de Nueva República (PNR).

“El país no entiende ni puede aceptar más demoras. Más aún cuando la propia presidenta electa, Laura Fernández, ha solicitado avanzar con este proyecto”, subrayó Liberación.

Fernández también dijo que no había querido “dejar pasar la oportunidad de tan cerca del último día de trabajo de la Asamblea, de ver algunos tema que todavía podrían acelerarse mañana en el plenario”.

La futura gobernante ya se había reunido con la fracción del PLN el pasado 13 de abril, en ese espacio también agradeció a los verdiblancos por la aprobación del crédito por $770 millones para la ampliación de la carretera a San Ramón.

Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, afirmó que la ausencia de los diputados chavistas no fue intencional, sino producto de un retraso ya que todo el grupo se fue a almorzar junto, a un restaurante cerca de la Asamblea.

Asimismo, cuestionó la ausencia del resto de los diputados, particularmente la de los verdiblancos Izquierdo y Larios, aunque justificó la falta de participación de los diputados fabricistas.

“Nueva República puede entenderse por qué no llegó hoy. ¿Y donde estaba el jefe y la subjefe de Liberación Nacional?“, declaró, pese a que tenían el encuentro agendado con Fernández.