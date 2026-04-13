Laura Fernández agradece al PLN por la aprobación de un proyecto de ley: escuche lo que dijo

Arnold Zamora y Alejandro Barrantes, ministro de Comunicación y viceministro de Presidencia, respectivamente, acompañan a la presidenta electa, Laura Fernández, a la cita con 11 diputados del PLN.

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, agradeció a la fracción saliente del Partido Liberación Nacional (PLN) la aprobación del crédito por $770 millones con el BCIE para la ampliación de la carretera a San Ramón.

Fernández llegó este lunes, a las 12:19 p. m. para reunirse con los legisladores liberacionistas.

Laura Fernández se reunió con la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN).

En sus primeras declaraciones frente a los verdiblancos, la ministra agradeció la aprobación del expediente en sus dos debates.

“Aprovecho para agradecerles la aprobación del crédito para la ampliación de la ruta 1. Mañana se firmará en San Ramón. Es un proyecto muy importante para la región de occeidente. Costó mucho tiempo de trabajo, horas intensas en la Comisión de Hacendarios y también en el plenario”, dijo la jerarca.

La ministra agradeció el “compromiso cumplido”, pero también aseguró que en los próximos nueve días que le restan a la Asamblea Legislativa se podría avanzar en proyectos que tengan bastante consenso.

Fernández reconoció frente al PLN que los congresistas “han estado con el pie en el acelerador en varios proyectos”.

Con la ministra asistieron al encuentro el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes.

En el caso del PLN, solo llegaron 11 de los 18 congresistas. Están presentes el jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo; la subjefa, Alejandra Larios, así como el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

Monserrat Ruiz, José Joaquín Hernández, Katherine Moreira, Geison Valverde, Andrea Álvarez, Pedro Rojas, Paulina Ramírez y Dinorah Barquero.

Los ausentes son Francisco Nicolás, Kattia Rivera, Luis Fernando Mendoza, Rosaura Méndez y Danny Vargas.

A la cita no asisten Carolina Delgado y Sonia Rojas, porque están vetadas temporalmente de las citas de la fracción liberacionista.

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