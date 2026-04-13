Política

Laura Fernández agradece al PLN por la aprobación de un proyecto de ley: escuche lo que dijo

La ministra de la Presidencia y presidenta electa llegó este lunes para reunirse con los diputados salientes de Liberación Nacional

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Por Aarón Sequeira
Laura Fernández con diputados del PLN
Arnold Zamora y Alejandro Barrantes, ministro de Comunicación y viceministro de Presidencia, respectivamente, acompañan a la presidenta electa, Laura Fernández, a la cita con 11 diputados del PLN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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