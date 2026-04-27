Política

Marulin Azofeifa grabó llamada en que su exjefe le dijo que confrontó a Fabricio Alvarado por presuntos abusos sexuales: ‘Ya lo tenemos controlado’

En grabación del 2024, Cesar Zúñiga buscó contener a Alvarado y evitar que caso saliera a la luz pública

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Por Natasha Cambronero y Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado, César Zúñiga y Marulin Azofeifa
Un audio grabado por Marulin Azofeifa de una conversación con César Zúñiga (al centro) revela que el entonces jefe de la exdiputada tuvo que confrontar a Fabricio Alvarado por las presuntas actitudes de hostigamiento sexual hacia ella. (Archivo LN/La Nación)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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