Marulin Azofeifa grabó llamada en que su exjefe le dijo que confrontó a Fabricio Alvarado por presuntos abusos sexuales: ‘Ya lo tenemos controlado’

Un audio grabado por Marulin Azofeifa de una conversación con César Zúñiga (al centro) revela que el entonces jefe de la exdiputada tuvo que confrontar a Fabricio Alvarado por las presuntas actitudes de hostigamiento sexual hacia ella.

La exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa grabó en el 2024 una conversación telefónica que ahora confirma que su exjefe, Cesar Zúniga, sabía que el actual congresista y excandidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), habría abusado sexualmente de ella e incluso, lo confrontó para que esa conducta parara.

“Lo confronté ahora. Lo hice con mucho cuidado porque la idea no es tampoco que esto vaya más allá de lo que de por sí fue, entonces lo confronté y se estresó todo, obviamente. Tiene que hablar con Jonatán (Picado, abogado y cercano colaborador de Alvarado) y eso también lo estresó mucho porque sabe que Jonatán lo va a tratar como pastor, entonces lo va a regañar.

”En cuanto al asunto me dijo que no, que él entiende el error y que vos tranquila, que el asunto va a parar de inmediato. Yo creo que ya con esto podemos estar, por supuesto, sin problemas, sin ningún miedo a nada.

”Ya con este batacazo y con el que le va a dar Jonatán creo que por ahí vamos a poder resolver“, se escucha decir a Zúñiga, quien para esa época fungía como director de asesoría política de la fracción del PNR.

La grabación, de 7:46 minutos, de la cual La Nación tiene una copia, fue aportado como prueba por la defensa de Azofeifa y forma parte del expediente en la Asamblea Legislativa, donde se investiga a Alvarado por las presuntas agresiones sexuales cometidas en contra de la exdiputada a lo largo de ocho años.

Este diario también intentó hablar con Zúñiga sobre el contenido de la grabación, pero a la hora de publicar este artículo no se obtuvo una respuesta.

Conversación de Cesar Zúñiga con Marulin Azofeifa

‘Me abstengo de declarar’

El audio se reprodujo, de manera confidencial, en la sesión del pasado 15 de abril en la comisión especial investigadora que analizó esa denuncia.

Ese día, Zúñiga se abstuvo de declarar cuando la diputada independiente Johana Obando le preguntó si era su voz la que se escucha en la grabación.

Tampoco respondió el resto de preguntas, hechas por Obando, relacionadas con el contenido de esa conversación telefónica. En todas las ocasiones, la respuesta fue la misma: “Me abstengo de declarar”.

Incluso, de previo, la abogada de Alvarado, Gloriana Valladares, intentó que la grabación no se reprodujera. Cuestionó su legalidad e incluso, insinuó que Azofeifa podría enfrentar un proceso penal por incurrir en un aparente delito de captación indebida de comunicaciones verbales.

Sin embargo, esa petición fue negada por el presidente de la comisión, Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, y se aceptó como válida.

“En este caso no se ha declarado la ilegalidad de la prueba y esa ilegalidad tiene que declararla un tribunal. En este procedimiento administrativo, vamos a permitir que se ponga, porque fue presentada como prueba”, adujo el socialcristiano.

Este lunes, a las 3 p. m., el plenario legislativo deberá decidir si impone una amonestación ética-pública a Alvarado por estos hechos.

‘La ventaja es que ya lo tenemos controlado’

En la conversación, también se confirma que Zúñiga envió a Azofeifa a hacer teletrabajo, luego de que ella sufriera una crisis de ansiedad por esa “situación” y debiera ser atendida por los servicios de salud del Congreso.

Él insistió en que Alvarado se comprometió a parar, a “cortar por lo sano” y que, con la intervención de Jonatán Picado, lo iban a tener “contralado”.

“Quiero que manejemos una narrativa conjunta, que vos me dijiste la semana pasada y desde la semana pasada yo intervine. Para que él vea que yo di el tiempo como para que el asunto se encauzara solo y que al final tuve que intervenir.

”Entonces mejor, yo lo que le dije fue: ‘Maru vino aquí con una crisis de ansiedad, venía de Servicios de Salud y yo le pregunté qué le pasaba y ella me contó la situación. Entonces, yo la mandé para la casa para que se desintoxicara y que se tranquilizara y para poder yo manejar el asunto a través de Jonatán’. Eso fue lo que yo le dije, para que vos tengas claro qué le dije yo.

”Entonces, en buena ciencia, el asunto solo es de conocimiento tuyo, mío y de Jonatán. Nadie más.

”(...) Y como te dije, él me prometió que corta por lo sano para que vos estés tranquila también. Él posiblemente te va a hablar y te va a decir, vos sabes cómo es esto, pero vos manejalo en esa perspectiva, cortamos por lo sano y cada quien por su lado tranquilos.

”(...) Vas a ver qué va a cambiar y si no cambia, vos me decís. La ventaja es que ya lo tenemos controlado, que era lo más importante“, recalcó Zúñiga, quien actualmente es tesorero del PNR y fue candidato a diputado en las pasadas elecciones.