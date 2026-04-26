Política

Fabricio Alvarado habría intentado desvestir a exdiputada: lea el documento confidencial distribuido a legisladores

Informe detalla relato de testigo que vincula reuniones en despacho de Fabricio Alvarado con presuntas conductas de índole sexual contra Marulin Azofeifa

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
Diputado Fabricio Alvarado
El diputado Fabricio Alvarado, del partido evangélico Nueva República (PNR), enfrenta una investigación en la Asamblea Legislativa por presunto abuso sexual. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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