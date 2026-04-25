Política

Lea lo que dicen los informes confidenciales de la comisión que investigó a Fabricio Alvarado por abuso sexual

Lea lo que dicen los documentos confidenciales entregados a los congresistas para la decisión que tendrán que tomar el lunes 27 de abril

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Por Aarón Sequeira
Diputado Fabricio Alvarado
Fabricio Alvarado. Diputado. Denunciado por abuso sexual. Hostigamiento sexual. Partido Nueva República. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Abuso sexualFabricio AlvaradoMarulin AzofeifaHostigamiento sexualAmonestación ética pública
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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