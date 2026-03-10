Política

Marulin Azofeifa sobre Fabricio Alvarado: Hubo mucha gente engañada, pero él tendrá que afrontar la justicia terrenal

‘No se puede escudar de un púlpito, de sus palabras, para hacer actos deshonestos y tan indeseables. Lo que hizo no es de Dios’, dijo exdiputada luego de presentar denuncia penal

Por Natasha Cambronero
Exdiputada Marulin Azofeifa, entrevista
La exdiputada Marulin Azofeifa denunció penalmente a Fabricio Alvarado, de Nueva República, por presuntas agresiones sexuales, el 9 de marzo. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







